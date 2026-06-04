緊張升溫…伊朗空襲科威特機場 1死63傷

路透報導，科威特三日表示，伊朗無人機與飛彈擊中科威特國際機場第一航廈，造成一人死亡、六十三人受傷，機場建築嚴重受損，班機全面暫停起降。這起攻擊發生前數小時，美軍與伊朗互射飛彈，使中東緊張情勢再度升高。

這是自四月美伊停火以來，波灣國家首次通報伊朗攻擊造成死亡事件。儘管美伊雙方仍在就結束戰爭的框架進行談判，並堅持雙方之間的停火協議仍然有效，但近幾天來，美伊都發動了一系列襲擊。美軍稱其行動是自衛，而伊朗則表示這是對美軍攻擊的報復，伊朗攻擊目標針對設有美軍基地的波灣鄰國。

科威特首都住宅區遭伊朗飛彈與無人機攻擊後，一處停車場內的殘骸起火燃燒。（路透） 科威特國防部發言人奧泰比表示，「多架敵方無人機」三日鎖定科威特國際機場客運航廈，造成嚴重破壞與人員傷亡。科威特國際機場此前因伊朗戰爭關閉，六月一日才重新開放，如今再度因攻擊停擺。

紐約時報報導，近年來美軍一直在科威特國際機場內的某個地點作業。目前不清楚情況是否仍然如此。

社群平台Ｘ流傳一段科威特機場遇襲影片，遠處夜空清楚看見一次爆炸，隨後炸出大量火光與煙霧。以色列媒體也公布影片，可見科威特市住宅區遭伊朗飛彈與無人機攻擊。

美軍於美東二日晚間表示，已對伊朗一處軍事設施發動打擊，報復伊朗向科威特與巴林發射飛彈。美方稱，伊朗向科威特發射的二枚飛彈在途中解體，美軍與巴林部隊則攔截瞄準巴林的三枚飛彈；美國中央司令部也表示，已擊落多架瞄準駐科威特美軍的無人機。

伊朗伊斯蘭革命衛隊則稱，攻擊目標是美國海軍第五艦隊位於巴林的總部，以及另個國家，但並未指出是科威特。革命衛隊表示，這是回應美國癱瘓一艘準備前往伊朗港口的油輪，並警告若再遭侵略，伊朗將採取「不同且更加嚴厲」的回應。這波衝突，是美伊雙方停火以來最激烈的交火。

法新社報導，伊朗外交部發表聲明中指出，科威特與巴林的領導人對於「昨夜的侵略行為」負有「直接且明確的責任」，並譴責美國發動相關攻擊。

伊朗過去曾經多次攻擊巴林與科威特境內的目標，這些地區皆設有美軍基地。