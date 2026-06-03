美伊在中東再次交火 燒向能源命脈…經合組織下調全球增長預期

（德國之聲中文網）6月2日，美軍打擊了一艘正試圖駛向阿拉伯灣某伊朗港口的空載油輪。美方稱該油輪試圖突破其封鎖，前往伊朗哈爾克島裝載石油。該事件引發了雙方的一系列相互打擊。伊朗向試圖穿過波斯灣的民用船只發射了攻擊無人機，並向位於巴林的美國海軍第五艦隊基地發射了彈道導彈，隨後又出動無人機擊中科威特機場，導致一人死亡、空中交通暫停。美方稱擊落了三架伊朗無人機，並對葛希姆島（Qeshm Island）上的伊朗軍事地面控制站進行了自衛打擊。美軍方面還表示，兩枚原本瞄准科威特的伊朗導彈未能抵達目標區域，或在飛行途中解體；此外，數枚彈道導彈也未能擊中該地區內的預定目標。

據科威特方面的消息，伊朗境內發射的無人機在周三（6月3日）黎明時分襲擊了科威特國際機場，造成一人死亡、60多人受傷，機場空中交通全面暫停。巴林國防軍在X平台上發表聲明稱，巴林防空系統攔截並摧毀了三枚導彈和多架無人機，目前暫未收到襲擊造成人員傷亡或物質損失的報告。

新一輪襲擊的發生，正值伊朗與美國的談判陷入僵局之際。美國總統川普6月2日否認伊朗已停止與調解方溝通，稱美國與伊朗之間的對話一直在持續進行，但一名接近伊朗談判團隊的知情人士當天表示，伊朗與美國間就諒解備忘錄所進行的信息交換已暫停數日，暫停前伊方發出的最後一則信息與黎巴嫩局勢有關。

以色列與黎巴嫩重啟談判

以色列與黎巴嫩之間備受矚目的談判定於6月3日在美國國務院恢復舉行。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，以色列和黎巴嫩雙方均由其駐美大使作為代表出席談判。據報道，美國總統川普周一(6月1日）與以色列總理內唐亞胡進行了兩次氣氛緊張的通話，並在其中一次通話中憤怒地質問了對方。川普6月1日表示，以色列與黎巴嫩真主黨已同意停止互相攻擊。盡管如此，以色列6月2日仍繼續對黎巴嫩南部的多個城鎮發動襲擊。德黑蘭方面堅持認為，黎巴嫩應當被納入停火協議之中，以便為重啟荷莫茲海峽通航以及解除美國對伊朗港口封鎖的談判創造有利條件。

美伊雙方已於4月初達成停火協議，但雙方的敵對行動此後仍時有反復。與此同時，美國正致力於推動荷莫茲海峽的重新通航。該海峽戰前承載著全球約五分之一的原油及液化天然氣運輸量。上周，伊朗與美國均釋放出積極信號，表明雙方在達成一項旨在停戰並重開海峽的初步臨時協議方面已取得進展。

經合組織下調全球經濟增長預測

鑑於中東地區的戰事以及引起的能源價格持續上漲，經濟合作與發展組織（OECD）下調了其對全球經濟增長的預測

該組織在季度更新報告中稱，若海灣地區的油氣出口能在第三季度恢復至沖突前的水平，即經濟受到短期擾動，那麼其對今年全球經濟增長的預測為2.8%，2027年將回升至3.1%。但是，如果戰事持續至2027年，今年的全球經濟增長率恐將降至2.1%，而明年的增長率更可能進一步下滑至1.8%。

經合組織預測，在經濟受到短期擾動的情形下，中國經濟今明年的增速預計分別為4.5%和4.3%；德國今明年的經濟增長率分別為0.7%和1.1%。

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