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川普曝伊朗已同意「不擁有核武」 親揭荷莫茲解除封鎖可能時間點
美國總統川普在Pod Force One播客採訪中表示，伊朗已經同意，不會擁有核武器，他還說，美國對荷莫茲海峽的封鎖「可能」在勞動節前解除，但他又補充說，「可能性不大」。
川普說，「他們已經同意不會擁有核武器」，他還說，伊朗最高領袖參與了美伊之間的談判。川普並補充，「我們可能會在某個時候見面，具體要看事情接下來如何發展」。
川普說，「我認為（解除封鎖）有可能，但我認為可能性不大」，並補充他認為「這個問題會很快自行解決」。
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