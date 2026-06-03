影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

路透報導，科威特3日表示，伊朗無人機與飛彈擊中科威特國際機場第一航廈，造成建築嚴重受損並有多人受傷，當局已全面暫停起降。這起攻擊發生前數小時，美國與伊朗才在區域內互射飛彈，使中東緊張情勢再度升高。

科威特國防部發言人奧泰比（Saud Abdulaziz Al-Otaibi）表示，「多架敵對無人機」鎖定科威特國際機場客運大樓，造成嚴重破壞並導致多人受傷。科威特國際機場此前因伊朗戰爭關閉，6月1日才重新開放，如今再度因攻擊而停飛。

社群平台X流傳一段科威特機場遇襲影片，遠處夜空清楚看見一次爆炸，隨後炸出大量火光與煙霧，這段影片尚未經當局核實。以色列媒體i24公布也影片，可見科威特首都住宅區薩巴赫納瑟爾區（Sabah Al Nasser）遭伊朗飛彈與無人機攻擊後，一處停車場內的殘骸起火燃燒。

遇襲後，地面一處疑似殘骸持續燃燒。社群媒體X也流傳影片，遠處夜空清楚看見爆炸產生的火光與煙霧。

美軍於美東2日晚間表示，已對伊朗一處軍事設施發動打擊，報復伊朗向科威特與巴林發射飛彈。美方稱，伊朗向科威特發射的2枚飛彈在途中解體，美軍與巴林部隊則攔截瞄準巴林的飛彈；美國中央司令部也表示，已擊落多架瞄準駐科威特美軍的無人機。

伊朗伊斯蘭革命衛隊則稱，攻擊目標是美國海軍第五艦隊位於巴林的總部，以及另個國家，但並未指出是科威特。革命衛隊表示，這是回應美國癱瘓一艘準備前往伊朗港口的油輪，並警告若再遭侵略，伊朗將採取「不同且更加嚴厲」的回應。

美國中央司令部表示，美軍隨後針對荷莫茲海峽格什姆島的一處伊朗軍方地面控制站發動打擊。