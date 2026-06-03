2萬海員仍受困波斯灣 聯合國海事機構坦言2大困境

聯合國海事機構最高負責人公開表示，儘管美國與伊朗目前表面上處於停火狀態，但中東地區的緊張局勢並未實質降溫。若此時貿然發起大規模救援行動，協助目前滯留在波斯灣的2萬名各國海員撤離，其安全風險仍然高到無法承受。

中央社引述路透報導，國際海事組織(IMO)秘書長杜明奎(Arsenio Dominguez)於5月31日在雅典波塞冬國際海事展前夕接受路透專訪，他指出，雖然各方關注到了停火協議的簽署，但國際海事組織的立場十分堅定。他強調：「除非這場衝突的根本原因獲得徹底解決，且交戰各方達成更具法律效力的最終協議、長期停火安排或全面性和平協議，否則國際海事組織無法展開任何實質的人員與船隻撤離行動。」

根據國際海事組織內部發布的最新統計數據，自今年2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來，波斯灣及其周邊關鍵水域的軍事衝突便持續動盪。在激烈的交火與後續的封鎖行動中，至今已有11名無辜的平民海員在執行航運任務時，不幸於波斯灣海域命喪戰火。

根據國際航運團體與各國海事工會的最新估計，目前有高達2萬名的各國籍海員，隨同其所操縱的大批商船、貨輪與油輪，被迫滯留在波斯灣海域內部，既無法繼續原定的航程，也無法尋得安全路線駛離該區域。

杜明奎強調，在目前的政治與軍事氛圍下，針對這兩萬名船員的撤離行動風險實在太高。由於沒有任何一方能夠提供具有實質約束力的安全承諾，海員的生命安全在撤離過程中毫無保障。

報導指出，為了打破僵局，國際海事組織在過去幾周內，一直嘗試在波斯灣周邊建立一條受到國際承認的「安全海上通道」，以利受困的各國商船與人員能夠依序撤離。為了達成這個目標，國際海事組織近期密集在阿曼與衝突相關各方、中東區域鄰國以及多國的外交代表進行緊急諮商。

然而，這些外交談判並未能轉化為前線的穩定和平。杜明奎透露，在實際運作中，外界時常會聽到荷莫茲海峽已經重新開放通行的外交消息，但往往過了幾個小時之後，前線又會突然宣布海峽關閉。