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CIA與國家情報總監辦公室續鬧內訌 退出伊戰情報評估

世界日報／ 記者胡玉立／綜合報導
情報單位內訌已久，路透報導，中央情報局已不再參與伊朗戰爭等情報評估。（美聯社）
情報單位內訌已久，路透報導，中央情報局已不再參與伊朗戰爭等情報評估。（美聯社）

路透報導，知情人士透露，中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室（ODNI）有關情報共享和職責畫分的爭議愈演愈烈，在兩個機構持續內訌一年多後，CIA已停止參與ODNI這個美國最高情報辦公室製作的部分情報評估，其中包括與伊朗戰爭相關的情報評估。

消息人士透露，內訌已嚴重阻礙這兩個機構在國家安全分析方面的合作。然而，歷屆總統一直依賴相關分析來因應複雜外交挑戰。這兩個情報機構合作的破裂，對川普政府而言可謂雪上加霜；美國正深陷伊朗衝突，還要應對從中國軍事擴張到俄羅斯入侵烏克蘭等等的國家安全挑戰。

直接了解此事的消息人士稱，CIA已不再定期參與有關伊朗的評估。CIA和ODNI現在基本上是兩個獨立的分析機構。

消息人士稱，CIA和ODNI的摩擦始於國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)在2025年2月上任後不久，分歧核心在於她同年4月成立的特別工作小組「總監倡議小組」（Director’s Initiatives Group）。該小組旨在「根除」情報界所謂的政治化現象。

由拉特克利夫（John Ratcliffe）領導的CIA認為，加巴德領導的小組繞過傳統的情報共享和解密程序，行事魯莽。ODNI官員則稱，CIA一直在阻撓該小組取得情報。

CIA大幅削減對評估報告的提供，是兩個機構互不信任造成的最嚴重後果之一。

加巴德已在5月22日向川普總統請辭，表示她需要照顧罹患癌症的丈夫，其辭職生效日是6月30日。川普總統2日宣布任命聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency, FHFA)局長普爾特(Bill Pulte)，出任代理國家情報總監。 

曾在川普總統第一任期內擔任副國家情報總監的桑納（Beth Sanner）指出，「國家情報總監本應是情報體系中的潤滑油，確保情報機構運作暢通無阻；如果做不到這一點，就可能導致各機構各自為政，最終造成情報失誤。」

國家情報總監一職是在2001年9月11日恐怖攻擊後設立，目的是協調美國18個情報機構。當前情況顯示，如此改革並未消除美國情報機構運作失靈的問題。

以色列 伊朗 美國 伊朗戰爭

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