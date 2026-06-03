美伊停火後最嚴重交火！伊朗再襲科威特基地 美軍擊落多架無人機

華爾街日報報導，美伊談判陷入僵局之際，雙方爆發停火以來最激烈交火。伊朗對美軍駐科威特基地發射飛彈，美軍則空襲伊朗格什姆島實施自衛打擊。美國中央司令部美東2日再證實，伊朗對科威特發動第二波攻勢，美軍擊落多架無人機，所幸未造成人員傷亡，並強調停火仍有效。

中央司令部2日證實，美軍發射「地獄火」飛彈，癱瘓一艘懸掛波札那國旗、試圖進入伊朗石油樞紐哈格島的空載油輪。此外，美軍擊落3架無人機，並針對伊朗軍方在格什姆島（Qeshm Island）的地面控制據點實施自衛打擊。

伊朗之後發射無人機與彈道飛彈，攻擊美軍駐科威特與巴林的基地，並聲稱擊中位於巴林的第五艦隊總部。美軍則反駁，稱所有飛彈均未擊中目標。

伊朗稍後又對科威特發動第二波攻擊。根據美方說法，伊朗在當地3日上午再度試圖攻擊駐科威特美軍，但行動失敗。

中央司令部在社群平台X表示：「又有一波伊朗無人機在美東2日晚間試圖攻擊駐科威特美軍，但未能擊中預定目標。」聲明並補充，沒有美國人員或資產受損。