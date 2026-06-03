中東戰爭第95天》波灣衝突再起科威特遭襲 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第95天，波灣地區今天再度爆發敵對行動，有報導指出科威特遭到飛彈攻擊。

以下是路透社等外電的中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美國表示，曾向一艘正駛往伊朗的油輪開火。伊朗官方通訊社報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的葛希姆島（Qeshm Island）附近傳出爆炸聲響。

以黎衝突方面，伊朗戰事也引發以色列與黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）最新一輪衝突，其中以色列更展開25年來對黎巴嫩最深入的地面攻勢。

黎巴嫩安全消息人士指出，即使在美國介入協調下於昨天達成部分停火協議，以色列今天仍持續空襲黎南多個城鎮。

黎巴嫩國營國家通訊社（National News Agency）報導，以色列今天空襲南部約30個地點，其中部分攻擊造成死傷。

停火聲明未能安撫眾多黎巴嫩民眾，當地已有120萬人流離失所。今天，以色列無人機盤旋貝魯特（Beirut）上空，讓居民緊張不安。

切希姆（Faten Al Chehime）說她原本住在貝魯特南郊，兩週前才返家，昨天再度逃往難民營，「我們每次回到家裡，又會再收到撤離的通知」。

●伊朗動向

伊朗與美國的外交談判進展有限。伊朗與美國上週表示，雙方已就停戰達成初步協議，但目前仍未正式簽署協議。

伊朗媒體指出，德黑蘭當局已數日未與華府聯繫；但美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體上發文澄清，談判並未中斷，雙方這幾天都持續在進行對話。

目前，德黑蘭當局正尋求解凍數十億美元的石油收入、爭取原油出口豁免、要求美國解除對其港口的封鎖，並試圖維持對荷莫茲海峽的掌控權。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天向國會議員表明，唯有在伊朗同意放棄核活動的前提下，美國才會同意放寬制裁。

盧比歐表示，伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）目前仍在世，且愈來愈活躍。

穆吉塔巴‧哈米尼是在美國與以色列2月底發動攻擊、擊斃其父哈米尼（Ali Khamenei）後接任伊朗最高領袖，但自己也受傷，自上任以來一直未公開露面。

●油價股匯動態

隨著交易員解讀有關美國與伊朗和平協議前景的矛盾訊息，國際油價今天小幅上漲。

紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價上漲1.60美元或1.74%，收報每桶93.76美元。倫敦北海布倫特原油8月交割價上漲1.02美元或1.07%，收在每桶96美元。

這場自2月28日開打的戰爭，除了在伊朗與黎巴嫩境內奪走數千條人命，也由於伊朗等於封鎖了荷莫茲海峽這條過去承載全球約1/5石油與液化天然氣運量的要道，導致能源價格飆升，對全球造成衝擊。

●其他國家及組織

科威特軍方今天表示，科威特的防空系統正在攔截「敵對」的飛彈與無人機攻擊。鄰國巴林也表示已響起防空警報，呼籲公民與居民保持冷靜。

另一方面，「華爾街日報」報導指出，美國施壓阿曼選邊站，促切斷與伊朗的外交關係。報導指出，伊朗在這次戰爭期間，對阿曼使用的火力較對其他鄰國來得少。如果選擇倒向美國，阿曼恐將面臨伊朗在衝突期間對波斯灣鄰國發動的那種攻擊。

海上衝突同樣持續延燒。全球最大航運集團地中海航運公司（MSC）今天表示，旗下1艘貨輪前一天在伊拉克烏姆卡瑟（Umm Qasr）港遭到兩枚飛彈攻擊。

伊朗革命衛隊表示，此舉是為了報復美國先前在阿曼灣（Gulf of Oman）攻擊伊朗船隻。

這場危機的廣泛衝擊也驚動了聯合國。聯合國兒童基金會（UNICEF）警告，大幅飆升的運輸成本和供應鏈中斷，正嚴重阻礙運往加薩（Gaza）、黎巴嫩、剛果民主共和國、馬利、索馬利亞、南蘇丹、奈及利亞等地的救命物資援助。