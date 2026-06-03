美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

美國國務卿魯比歐2日強調，美國不會以鬆綁制裁換取伊朗重啟荷莫茲海峽，並再次畫下停戰紅線，表明德黑蘭必須放棄核計畫，才可能換取制裁鬆綁。他還透露，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴近來在談判中採取越來越積極的角色。有關美伊談判進展，伊朗消息人士稱，德黑蘭正研究美方最新提案，已數日未與美國聯繫。

魯比歐2日在參議院外交委員會聽證會上表示，目前美方與伊朗討論的鬆綁制裁都必須附帶條件；換言之，伊朗若想獲得制裁鬆綁，就必須處理當初遭制裁的根本原因，也就是其核計畫。魯比歐同時兼任國安顧問，這是美伊戰爭爆發以來，他首度公開赴國會作證，

魯比歐強調，只有伊朗同意放棄核活動時，才會獲得制裁鬆綁。

德黑蘭正尋求與美方達成一項臨時的諒解備忘錄，要求美方解除對伊朗制裁並解凍資產。

有關達成停戰協議的時程，魯比歐並未給出具體說明，並表示伊朗企圖建立傳統武器能力，作為其核計畫的「盾牌」，同時躲在那面盾牌後。他以此說明為何川普認為發動這場戰爭勢在必行。

除此之外，魯比歐提到，有跡象顯示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴在美伊談判的參與越來越積極，且更深入參與國家治理，儘管他所有的溝通都是以書面形式並透過中間人傳遞。穆吉塔巴自2月底遭美以襲擊至今未曾公開露面。

美伊近日密集談判，美媒30日報導，川普已回覆伊朗最新提案，內容包含更強硬的條件。有關以黎局勢升溫恐牽連美伊破局，川普1日強調談判「正以快速步調持續進行」，以色列與真主黨已同意停止相互攻擊。

根據半島電視台，伊朗半官方的梅爾通訊社引述一名接近伊朗談判團隊的消息人士說法稱，德黑蘭仍在研究這項最新提案，且已有幾日未與美國聯繫。這名官員強調，鑑於伊朗認為美方未遵守停火協議，加上雙方普遍缺乏互信，伊朗正採取強硬立場。