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中東局勢又升溫！伊朗彈襲美軍駐科威特基地 中央司令部火速反擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊航太部隊博物館去年11月12日展示飛彈。路透
伊朗伊斯蘭革命衛隊航太部隊博物館去年11月12日展示飛彈。路透

CNN報導，中東局勢再度升高，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日表示，已發射至少10枚彈道飛彈攻擊美軍科威特基地，回應日前美軍襲擊伊朗格什姆島。美軍中央司令部稍早則證實，攔截多枚伊朗飛彈與無人機，並且針對格什姆島發動自衛打擊，回應伊朗軍方襲擊科威特、巴林等地。

路透引述科威特新聞社（KUNA）報導，科威特防空系統3日正攔截敵對飛彈與無人機攻擊；軍方並未說明威脅來自何處。科威特陸軍總參謀部並呼籲民眾遵守安全指示，避免靠近任何殘骸或不明物體。

這些聲明發布前不久，伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，根據格什姆島當地消息人士與居民，附近3日凌晨傳出「類似爆炸聲」。一個與革命衛隊有關的帳號引述伊朗國家電視台（IRIB）說法稱，初步評估顯示，可能有一枚投射物擊中該島南岸一處無人居住區域。

中央司令部在美東時間2日表示，伊朗軍方朝區域鄰國發射數枚彈道飛彈與無人機，美軍已成功攔截，並且對格什姆島（Qeshm Island）實施自衛打擊。

根據中央司令部，伊朗飛彈都未擊中預定目標。射向科威特的2枚飛彈在途中墜落或解體，另有3枚射向巴林的飛彈，隨即遭美軍與巴林防空部隊攔截。

有關革命衛隊聲稱擊中美軍第五艦隊位於巴林的基地，中央司令部也聲明駁斥，重申伊朗軍方的攻擊皆未擊中目標。 

稍早，美軍也擊落3架攻擊通行區域水域民用船隻的伊朗單向攻擊無人機；並且對伊朗在格什姆島的地面指揮據點發動自衛打擊。

巴林內政部也表示，當地已響起警報，呼籲公民與居民保持冷靜，前往最近的安全地點。

伊朗 中東 科威特 以色列 美國 美軍

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