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魯比歐認了 伊朗在荷莫茲海峽大範圍布雷！分析師：航運難復戰前水準

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國務卿魯比歐表示，伊朗已在荷莫茲海峽大範圍布設水雷，顯示這條全球重要能源航道面臨的威脅比外界預期更嚴重。法新社
美國國務卿魯比歐表示，伊朗已在荷莫茲海峽大範圍布設水雷，顯示這條全球重要能源航道面臨的威脅比外界預期更嚴重。法新社

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）周二表示，伊朗已在荷莫茲海峽「大範圍」布設水雷，顯示這條戰略水道面臨的威脅，比外界先前所知更嚴重。

魯比歐在參議院外交委員會作證時指出，伊朗不僅向商業船隻開火，也在國際水域的荷莫茲海峽大範圍布雷。這是他自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來首次出席國會聽證。

他表示，若伊朗希望與美國達成協議，必須承諾不向通過海峽的船舶收取通行費、不攻擊商船，並協助清除已布設的水雷。

美國總統川普3月曾對伊朗是否在海峽布雷表示懷疑，但4月23日下令美國海軍「直接擊沉」任何布雷船隻，並加速進行掃雷作業。儘管如此，一個多月過去，伊朗水雷仍嚴重阻礙大型商業航運恢復。

標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）中東國家風險主管Jack Kennedy表示，目前仍不清楚海峽中水雷的數量與位置，在完成可靠的掃雷作業前，航運流量難以恢復戰前水準。

根據白宮官員的說法，美軍已摧毀大量水雷及超過40艘布雷船，強調目前的干擾是短期現象。

荷莫茲海峽 伊朗 海峽 以色列 美國 魯比歐

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