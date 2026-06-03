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影／油輪闖伊朗哈格島遭美軍攻擊！地獄火飛彈擊中畫面曝光
紐約時報報導，美國中央司令部2日證實，一艘懸掛波札那國旗的空載油輪試圖突破封鎖令進入伊朗哈格島港口，美軍發射一枚「地獄火」飛彈擊中其艙室，使船隻失去動力。
負責美軍中東事務的中央司令部表示，懸掛波札那國旗的「萊克西號」（M/T Lexie）當時正行經國際水域，準備前往伊朗石油樞紐哈格島。
根據美軍說法，萊克西號24小時內多次無視美軍警告，且數度拒絕遵從指令，美軍最終發射地獄火飛彈，使油輪失去動力。中央司令部也在社群同步公布影片。
目前尚不清楚此次攻擊是否造成任何人員死傷。
美軍自4月13日起封鎖伊朗港口。在美伊停火期間，美軍至今已癱瘓6艘商船，並迫使122艘船舶改變航向。
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