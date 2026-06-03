波札那籍油輪無視封鎖航向伊朗 遭美軍飛彈擊中

美軍今天對一艘駛往伊朗的波札那籍油輪發射地獄火飛彈（Hellfiremissile），這是美國總統川普對伊朗港口實施封鎖其中一環；他正敦促德黑蘭按照他的條件磋商和平協議。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）發布一段影片顯示，飛彈擊中波札那籍油輪M/T Lexie的輪機艙，使船隻失去動力。

美軍中央司令部發表聲明說：「該船船員屢次無視警告，在24小時內數度拒絕服從美軍指示。最後，美軍一架飛機對該船輪機艙發射地獄火飛彈，使其失去動力，無法駛往伊朗。」

自美國4月13日起對伊朗實施海上封鎖以來，這是美軍癱瘓的第六艘船。美軍表示，迄今已阻止122艘試圖進出伊朗港口的船隻。