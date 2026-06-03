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川普稱美國與伊朗對話「持續」進行 否認談判暫停

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示美國與伊朗的對話「持續進行中」，否認近日媒體披露德黑蘭因以色列對黎巴嫩發動攻擊而暫停與美方接觸一說。

法新社報導，川普補充說「無人能預料」談判最終會走向何方。美伊歷經數週的直接與間接對話，仍未能結束2月28日爆發的這場戰爭。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「有關伊朗伊斯蘭共和國與美國幾天前停止聯繫的假新聞報導，都是虛假、錯誤的。」

「我們之間持續進行對話，包括4天前、3天前、2天前、1天前，甚至今天也是。」

川普指出：「沒有人知道談判會走向何方，但我已告訴伊朗：『無論如何，現在該是你們達成協議的時候。』」

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