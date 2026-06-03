美伊談判受阻 川普怒罵內唐亞胡

政治新聞網Axios報導，伊朗不滿以色列加強攻擊黎巴嫩，一度威脅退出與美國的談判，美國總統川普因此緊急致電以色列總理內唐亞胡要求收手，甚至爆粗口飆罵內唐亞胡「你他Ｘ的瘋了」，宣稱「我在救你的命，現在所有人都討厭以色列」。

Axios引述兩名美國官員及其他消息人士透露，川普在通話中怒罵內唐亞胡忘恩負義，並稱在內唐亞胡貪腐案審理期間出手相助。

報導說，川普緊急致電內唐亞胡說：「要不是我，你早就被關了。我是在救你的命。現在所有人都討厭你。因為這件事，所有人都討厭以色列。」消息人士形容川普「氣炸了」，一度對內唐亞胡大吼：「你他Ｘ的到底在幹什麼？」

以軍近來逐漸深入黎巴嫩南部，內唐亞胡先前表示打算攻打黎巴嫩首都貝魯特南郊的真主黨大本營。一名美國官員描述，川普告訴內唐亞胡，以軍若真的攻擊貝魯特，以色列在國際上將更為孤立。這名官員說，川普認同以色列有權自衛，但他認為內唐亞胡近來的作法已超出必要範圍。

內唐亞胡事後聲明說，他告訴川普，如果真主黨不停止攻擊以色列，以軍將攻擊貝魯特目標。紐時說，內唐亞胡在川普施壓下，似乎收回立即攻打貝魯特的威脅，但仍強調以軍將「持續在黎巴嫩南部行動」。

由於以色列對黎巴嫩的攻勢，以及美國再度空襲伊朗部分沿海城市，伊朗官員一日曾放話說，決定暫時退出談判，對短期內達成協議已不抱太大希望。不過，伊朗半官方的梅爾通訊社二日報導，美伊停火協議草案「仍在討論中」，顯示談判又回到正軌。

川普一日在社群平台發文說，美伊談判「正以快速步調持續進行」，以色列與真主黨已同意停止相互攻擊。他同日受訪說，可能在「接下來一周」與伊朗達成延長停火並開放荷莫茲海峽協議。