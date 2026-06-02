川普指美伊持續談判 伊朗據稱正在檢視停戰協議提案

美國總統川普稱美伊雙方還在繼續談判後，伊朗梅爾通訊社（Mehr）今天報導，伊朗正在檢視一份與美國停戰的協議提案。

路透社報導，美國聯手以色列對伊朗發動攻擊已逾3個月，如今這場衝突陷入僵局，臨時協議談判遲遲沒有結果，導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）大致上仍遭封閉。

梅爾通訊社引述消息人士報導，伊朗尚未回應臨時協議的最終提案文本，並因過去美國未履行承諾及長期以來的不信任，而採取「嚴格」態度。

川普（Donald Trump）昨天表示，與伊朗的談判還在持續中，未來一週會有延長停火、讓荷莫茲海峽重新開放的協議。

但一名伊朗高階軍官今天表示，伊朗與美國無可避免將恢復戰鬥。

法新社報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya）副司令阿塞迪（Mohammad Jafar Assadi）表示：「美國要求我們全面投降，但伊朗民族絕不會屈服。」

「既然不投降，戰爭就是無法避免的。」