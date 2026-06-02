華爾街日報：美國施壓阿曼選邊站 促切斷與伊朗關係

美伊戰爭已持續3個月，阿曼一直保持中立，但美國與阿拉伯官員說，美方愈來愈傾向認為，阿曼對伊朗的態度對美國不友善，華府已施壓阿曼選邊站，並要求切斷與伊朗的外交關係。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國總統川普（Donald Trump）的政府最近曾揚言要制裁甚至是轟炸阿曼，根據一名美國官員的說法，在那之前，一份最新情報評估認定，阿曼計劃聯手伊朗，對通過戰略航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收通行費。

阿曼已多次否認有此打算。

阿曼曾在美伊之前的核談判中扮演調解角色。這次荷莫茲海峽船運遇襲、中東各地遭飛彈和無人機攻擊後，阿曼並未點名譴責伊朗。一名知情人士表示，這符合阿曼一貫的外交傳統。

另據阿拉伯和美國官員表示，戰爭初期，阿曼領土曾被用於向美軍提供一些後勤補給。不過，美方官員指出，這項軍事支援的規模有限。

兩名阿拉伯官員指出，美伊戰爭期間，阿曼在長期盟友美國與強勢鄰近國家伊朗之間保持平衡，這項戰略旨在讓持久的和平更有可能實現。但阿曼作為雙方都願意交涉的阿拉伯國家的地位正在動搖。

伊朗在這次戰爭期間，對阿曼使用的火力較對其他鄰國來得少。如果選擇倒向美國，阿曼恐將面臨伊朗在衝突期間對波斯灣鄰國發動的那種攻擊。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）中東事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，阿曼目前為止對伊朗的態度「為長期以來自詡外交中立的阿曼，招來批評與不受歡迎的關注」，川普政府的威脅「凸顯美方一些圈子認為阿曼同情伊朗的看法」。

對於美方施壓與伊朗斷交，阿曼新聞部拒絕評論，部長哈拉西（Abdulla Al-Harrasi）僅表示：「阿曼隨時準備好與美國及所有負責任的夥伴合作，以促進區域穩定、嚇阻擾亂行為，並維護我們共同的戰略利益。」

白宮被要求評論對阿曼的立場時，則提到川普在上週內閣會議中的談話。川普5月27日看似不經意地表示，倘若阿曼配合伊朗對船隻徵收通行費，他可能會下令襲擊阿曼。