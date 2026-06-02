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聯合國安理會緊急會議 北京促以色列立即從黎巴嫩全面撤軍

中央社／ 台北2日電
中國常駐聯合國代表傅聰。 中新社
中國常駐聯合國代表傅聰。 中新社

中國常駐聯合國代表傅聰當地時間1日在紐約舉行的聯合國安理會緊急會議，敦促以色列立即從黎巴嫩全面撤軍。

據中國常駐聯合國代表團官網發布，聯合國安理會1日針對黎以局勢舉行緊急會議。傅聰會中發言表示，黎以局勢急劇升級，以色列擴大對黎巴嫩的軍事行動，持續擴張安全區，甚至越過利塔尼河（LitaniRiver），占領博福特城堡（Beaufort Castle），這是以軍20多年來對黎巴嫩最深入的一次軍事行動。

傅聰說，以色列還宣稱要進一步擴大地面行動，背後意圖以及由此產生的嚴重後果，讓國際社會深為憂慮。黎以停火已近乎名存實亡，國際社會必須在局勢滑向更危險深淵前，採取緊急行動。

他表示，要立即實現停火止戰，平息緊張局勢。以色列持續推進戰爭機器，已經造成黎巴嫩3400多人喪生。當事各方特別是以色列必須立即停止敵對行動，全面遵守臨時停火安排，推動局勢盡快降溫。黎巴嫩的主權、安全與領土完整必須得到尊重，以色列應當立即從黎巴嫩全面撤軍。

傅聰表示，戰火摧毀黎巴嫩大量城鎮與基礎設施，導致100多萬人流離失所；必須加大對黎巴嫩的緊急人道援助，保障人道機構獲得充足資金，幫助黎巴嫩因應人道挑戰。國際社會應當支持黎巴嫩維護國家穩定、促進內部團結。

他提到，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）對於維護黎以局勢穩定，有著不可替代的重要作用。本輪局勢升級以來，多次發生聯黎部隊遇襲與行動受阻事件。

傅聰呼籲，要保障聯黎部隊履職，維護地區穩定，並表示中國譴責任何針對維和人員的襲擊，敦促各方保障聯黎部隊安全與行動自由，對所有襲擊事件嚴肅問責。聯合國駐黎巴嫩臨時部隊授權即將結束，安理會必須作出負責決策，確保聯合國在黎巴嫩的存在，防止出現安全真空。

以色列 伊朗 美國

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