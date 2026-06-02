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波斯灣貨輪出事！遭連環攻擊爆炸 無人機盤旋下秒竄火
路透2日報導，伊拉克官員1日證實，一艘貨輪在伊拉克烏姆卡瑟港（Umm Qasr）東南方約40海里處遭到連環攻擊、引發兩度爆炸，其中第二次爆炸初步研判是無人機攻擊造成，所幸火勢已受到控制。
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）此前通報，這艘貨輪右舷遭不明投射物擊中，引發大規模爆炸。
一名伊拉克海巡隊成員向路透表示：「當我們正在評估第一次爆炸造成的損害時，聽到頭頂有無人機盤旋的聲音，接著發生一次強烈爆炸，引發油輪起火。」
路透在此事的報導中，前後使用「貨輪」及「油輪」兩個詞，可能未掌握確切訊息，判定遇襲船舶屬性。
目前尚無任何組織宣稱犯案，也沒有關於船隻身分的資訊。
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