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伊朗總統通話高市首相 允諾助日船通過荷莫茲海峽

世界日報／ 編譯中心／綜合1日電
1日從阿曼穆桑達姆(Musandam)拍攝的照片，有多艘船隻駐泊在荷莫茲海峽。(路透)
1日從阿曼穆桑達姆(Musandam)拍攝的照片，有多艘船隻駐泊在荷莫茲海峽。(路透)

受中東局勢持續緊張影響，連接波斯灣與阿曼灣的荷莫茲海峽一度通行受阻，對高度依賴中東能源進口的日本造成衝擊。伊朗總統裴澤斯基安1日向日本承諾，將允許日本船舶通過荷莫茲海峽。

在美伊衝突升高後，荷莫茲海峽曾一度形同遭到封鎖，部分與日本相關的船舶滯留波斯灣，能源供應鏈面臨壓力。為因應可能出現的供應風險，日本政府宣布動用部分石油儲備，以維持國內能源市場穩定，並減輕進口中斷對產業及民生造成的影響。

中央社引述法新社報導，伊朗總統府發表聲明稱，裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在與日本首相高市早苗通電話時表示：「我們將努力為日本船舶提供順暢且便利的航行通道。」

隨著局勢出現局部緩和，日本船舶也開始恢復通行。由出光興產負責營運的油輪「出光丸」於5月下旬順利駛出荷莫茲海峽並返回日本，成為中東局勢惡化以來首批成功返抵日本的相關油輪之一，受到外界高度關注。

此外，日本相關航運業者所營運的部分液化天然氣運輸船與商船也陸續完成通行作業，顯示荷莫茲海峽的航運功能正在逐步恢復。不過，日本官方指出，目前仍有部分船舶留在波斯灣海域等待後續安排，航道安全與通行效率尚未完全回到正常水準。

分析指出，日本能源供應雖暫時獲得緩解，但荷莫茲海峽作為全球重要能源運輸要道，其通行情況仍將持續牽動日本能源安全與國際油氣市場後續發展。

報導指出，自今年2月底中東戰爭爆發以來，荷莫茲海峽實質上處於封閉狀態。

另一方面，伊朗國家媒體報導，針對以色列在黎巴嫩展開的攻勢，伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言將開闢「新戰線」，並維持封閉荷莫茲海峽。

伊朗國家電視台引述革命衛隊情報機構表示：「伊朗認為逾越黎巴嫩與加薩的紅線意味著直接戰爭。」

聲明中還說：「作為回應，(伊朗)除維持荷莫茲海峽的既定局面外，也決心透過採取具體行動與開闢新戰線，來執行防禦行動。」

以色列 伊朗 美國

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