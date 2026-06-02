快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列續攻黎巴嫩 伊朗揚言停止與美談判 川普否認喊卡

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統稱美伊和談正持續進行中，否認雙方已經停止談判。(路透檔案照)
川普總統稱美伊和談正持續進行中，否認雙方已經停止談判。(路透檔案照)

美伊和談面臨挑戰，伊朗揚言將停止與美方談判，並完全關閉荷莫茲海峽以抗議以色列對黎巴嫩的軍事攻擊，川普總統1日表示，他已與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，並透過代表與真主黨（Hezbollah）聯繫，讓雙方停止交火。不過內唐亞胡稱，以色列軍隊將按計畫繼續在黎巴嫩以南行動。

川普也稱美伊和談正持續進行中，否認雙方已經停止談判。

以色列總理內唐亞胡1日指示軍方攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊，當地是黎巴嫩政什葉派基本教義民兵組織真主黨的重要據點；以色列軍隊在此之前已不斷向黎巴嫩境內推進，並於5月31日宣布攻占位在黎巴嫩南部、山頂有一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地。

和談若破局 川喊不在乎

據美聯社報導，這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動；以軍的軍事行動在伊朗眼中被視為打破美伊之間的停火協議，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，伊朗堅持黎巴嫩停火是達成任何終戰協議的必要條件。

CNBC引述伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社指出，伊朗談判團隊將停止透過中間調停者與美國交換訊息，且德黑蘭將完全關閉荷莫茲海峽，以此來反擊以色列在黎巴嫩的軍事行動。

川普1日中午接受CNBC的電話訪問，降低和談如果破局的嚴重性，指美伊和談如果破局，他不會在乎，並表示，曠日持久的談話開始變得非常無聊。

不過川普稍晚又在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與內唐亞胡有非常多產的通話，指不會有任何軍隊進入貝魯特，且任何在路上的軍隊都已經掉頭折返。

以與真主黨 川指不互攻

川普說，他也透過談判代表與真主黨通話，指真主黨同意停止所有開火；川普說，以色列不會攻擊真主黨，真主黨也不會攻擊以色列。

川普並指出，美伊之間仍持續和談，並以很快的速度進行中。不過，目前尚不確定川普的發言是否會讓伊朗重新回到談判桌。

此外，據CBS報導，雖然黎巴嫩駐美大使館稱真主黨已經接受美方的提議，不再攻擊以色列，以交換以色列停火，但內唐亞胡表示，以色列軍隊將持續在黎巴嫩以南按計畫行動，並稱如果真主黨不停止攻擊，以色列將向貝魯特發動攻擊。此言與川普的說法有所出入。

黎巴嫩和以色列預計6月2日至3日再度展開會談。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美伊和談險破局？川普：以軍已停止對黎巴嫩的攻擊

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

聯合國將召開緊急會議 商討以軍對黎巴嫩最新攻勢

川普：可能在未來一周同意延長停火、開放荷莫茲海峽

相關新聞

波斯灣貨輪出事！遭連環攻擊爆炸 無人機盤旋下秒竄火

路透2日報導，伊拉克官員1日證實，一艘貨輪在伊拉克烏姆卡瑟港（Umm Qasr）東南方約40海里處遭到連環攻擊、引發兩度爆炸，其中第二次爆炸初步研判是無人機攻擊造成，所幸火勢已受到控制。

以色列續攻黎巴嫩 伊朗揚言停止與美談判 川普否認喊卡

美伊和談面臨挑戰，伊朗揚言將停止與美方談判，並完全關閉荷莫茲海峽以抗議以色列對黎巴嫩的軍事攻擊，川普總統1日表示，他已與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，並透過代表與真主黨（Hezbollah）聯繫，讓雙方停止交火。不過內唐亞胡稱，以色列軍隊將按計畫繼續在黎巴嫩以南行動。

伊朗總統通話高市首相 允諾助日船通過荷莫茲海峽

受中東局勢持續緊張影響，連接波斯灣與阿曼灣的荷莫茲海峽一度通行受阻，對高度依賴中東能源進口的日本造成衝擊。伊朗總統裴澤斯基安1日向日本承諾，將允許日本船舶通過荷莫茲海峽。

中東戰爭第94天》川普稱未來一週可望達協議 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第94天，美國總統川普受訪表示，他認為「未來一週」可望與伊朗達成協議，以重啟荷莫茲海峽（St...

川普宣布以黎同意停火 美伊談判仍快速推進

美國總統川普今天宣布，以色列與黎巴嫩真主黨已同意停火，並表示美伊談判仍在快速推進。在此之前，美伊談判一度傳出因以色列擴大...

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光！飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

政治新聞網Axios報導，伊朗1日以以色列加大對黎巴嫩攻勢揚言退出與美國談判，美國總統川普憂心連累美伊談判破局，緊急致電以色列總理內唐亞胡要求收手，甚至爆粗口飆罵內唐亞胡「你他X的瘋了」，且稱「我在救你的命、現在所有人都討厭以色列」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。