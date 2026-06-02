中東戰爭第94天》川普稱未來一週可望達協議 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第94天，美國總統川普受訪表示，他認為「未來一週」可望與伊朗達成協議，以重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和延長停火。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），他認為「未來一週」可望與伊朗達成重啟荷莫茲海峽和延長停火的協議。

川普今天表示以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）已同意停火，並表示美伊談判仍在快速推進。

川普說，他與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通話富有成效。美國新聞媒體Axios報導披露，川普在電話中稱尼坦雅胡「瘋了」，指責他讓美伊談判面臨破局風險。

根據尼坦雅胡辦公室聲明，尼坦雅胡表示他告訴川普，若真主黨不停止攻擊以色列，以色列將空襲貝魯特「恐怖分子目標」。

●伊朗動向

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天與日本首相高市早苗通電話，向日方承諾將允許日本船舶通過荷莫茲海峽。

伊朗外交部今天指控美國持續違反停火，並表示目前並未就伊朗核計畫的細節與美方進行任何交涉。

伊朗媒體報導德黑蘭當局已暫停與華府的談判，以抗議以色列在黎巴嫩的行動。川普隨後發文表示美伊談判仍持續進行。

●油價股匯動態

法新社報導，亞洲當地時間2日股市走勢不一，主因美伊談判仍陷僵局，投資人評估中東和平協議可能性。

截至格林威治時間0230（台灣時間2日上午10時30分），倫敦北海布倫特原油跌0.5%，報每桶94.51美元，西德州中級原油跌0.6%，報每桶91.62美元。

澳洲政府當地時間2日發布報告說，由於農民面臨乾旱狀況，以及中東衝突導致燃料和肥料價格飆升，澳洲本季小麥產量預計將減少26%。

●其他國家及組織

黎巴嫩駐華盛頓大使館今天發出聲明說，真主黨已接受美國的提議，即以色列停止空襲貝魯特南郊，以換取真主黨停止對以色列攻擊。

聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）表示，儘管美國和伊朗目前處於停火狀態，但若要協助2萬名滯留波斯灣的海員撤離，風險仍然太高。