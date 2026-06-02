聽新聞
0:00 / 0:00
2萬海員受困波斯灣 國際海事組織示警撤離風險過高
聯合國海事機構負責人表示，儘管美國和伊朗目前處於停火狀態，但若要協助2萬名滯留波斯灣的海員撤離，風險仍然太高。
國際海事組織（International Maritime Organization）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）5月31日在雅典波塞冬（Posidonia）海事展開幕前接受路透訪問時表示：「除非衝突的根本原因獲得解決，且交戰各方達成更有效力的最終協議、停火安排或全面協議，否則我們無法展開任何行動。」
由於伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施通行限制，目前估計約有2萬名海員滯留在波斯灣船隻上。
杜明奎說：「目前的狀況下，船員撤離行動風險太高，因為他們的安全毫無保障。」
根據IMO統計數據，自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來，已有11名海員命喪波斯灣。
杜明奎指出，IMO近幾週一直嘗試安排安全海上通道，以利船隻撤離，還在阿曼（Oman）與相關各方進行磋商。
他說：「你會聽到荷莫茲海峽開放通行的消息，但幾個小時後又突然宣布關閉。在確認情勢更加安全之前，我們不能冒這個險。」
航運業者表示，在受困長達3個月後，船員亟需透過協商取得安全撤離方案。
海德瑪海事控股公司（Heidmar Maritime HoldingsCorp）執行長肯納（Pankaj Khanna）表示：「海員錯過的不只是與家人團聚的時光，他們也錯過了新生兒誕生、親人離世與婚禮等人生重要時刻」。他還說，該公司有1艘船已在波斯灣受困3個月。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。