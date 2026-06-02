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2萬海員受困波斯灣 國際海事組織示警撤離風險過高

中央社／ 雅典1日綜合外電報導

聯合國海事機構負責人表示，儘管美國和伊朗目前處於停火狀態，但若要協助2萬名滯留波斯灣的海員撤離，風險仍然太高。

國際海事組織（International Maritime Organization）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）5月31日在雅典波塞冬（Posidonia）海事展開幕前接受路透訪問時表示：「除非衝突的根本原因獲得解決，且交戰各方達成更有效力的最終協議、停火安排或全面協議，否則我們無法展開任何行動。」

由於伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施通行限制，目前估計約有2萬名海員滯留在波斯灣船隻上。

杜明奎說：「目前的狀況下，船員撤離行動風險太高，因為他們的安全毫無保障。」

根據IMO統計數據，自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來，已有11名海員命喪波斯灣。

杜明奎指出，IMO近幾週一直嘗試安排安全海上通道，以利船隻撤離，還在阿曼（Oman）與相關各方進行磋商。

他說：「你會聽到荷莫茲海峽開放通行的消息，但幾個小時後又突然宣布關閉。在確認情勢更加安全之前，我們不能冒這個險。」

航運業者表示，在受困長達3個月後，船員亟需透過協商取得安全撤離方案。

海德瑪海事控股公司（Heidmar Maritime HoldingsCorp）執行長肯納（Pankaj Khanna）表示：「海員錯過的不只是與家人團聚的時光，他們也錯過了新生兒誕生、親人離世與婚禮等人生重要時刻」。他還說，該公司有1艘船已在波斯灣受困3個月。

波斯灣 伊朗 以色列

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