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川普宣布以黎同意停火 美伊談判仍快速推進

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天宣布，以色列黎巴嫩真主黨已同意停火，並表示美伊談判仍在快速推進。在此之前，美伊談判一度傳出因以色列擴大在黎巴嫩的軍事行動而陷入停滯。

法新社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已同意取消對黎巴嫩首都貝魯特的軍事突襲，真主黨（Hezbollah）也同意「停止一切射擊」。

川普說，他已與尼坦雅胡展開一次富有成效的通話，以色列部隊不會前往貝魯特，正在途中的部隊也已折返；美方同時透過高級代表與真主黨進行非常順利的通話，他們同意全面停止射擊，「以色列不會攻擊他們，他們也不會攻擊以色列」。

川普隨後又發了另一則貼文指出：「與伊朗伊斯蘭共和國的談判正以迅速的步伐持續進行。感謝各位對此事的關注！」

在川普發文之前，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）曾報導，為抗議以色列在黎巴嫩境內針對伊朗盟友真主黨擴大攻勢，德黑蘭已暫停透過中間人與美方對話。

不過，尼坦雅胡對川普宣稱的停火說法抱持懷疑態度，表示如果真主黨不停止襲擊以色列，以色列就會對貝魯特發動空襲，凸顯美國與以色列之間似乎因中東局勢而出現嫌隙。

美國新聞媒體Axios在報導中指出，川普私下稱尼坦雅胡「瘋了」，指責他讓美伊談判面臨破局風險。

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