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伊朗暫時退出與美國談判！怒控美方2事 川普稱「沒聽說」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船舶4月22日在荷莫茲海峽。路透
多艘船舶4月22日在荷莫茲海峽。路透

華盛頓郵報引述伊朗官員1日透露，由於以色列升高對黎巴嫩的攻勢，以及美國再度空襲伊朗部分沿海城市，德黑蘭決定暫時退出終戰及重啟荷莫茲海峽的談判。這與美國總統川普同日受訪稱美伊談判進行中有出入。

這名聽取談判簡報的伊朗官員稱，對短期內達成協議已不抱持太大希望。

這名官員另提到，美方上周末在最後關頭修改協議條款，而且並未告知伊方談判代表新協議條款，同樣使談判進展受挫。

華郵並引述伊朗半官方塔斯尼姆通訊社1日稍晚報導，德黑蘭正暫停談判，伊朗與盟友武裝組織已準備好全面關閉荷莫茲海峽，並啟動其他施壓點。

塔斯尼姆通訊社在Telegram發文指，黎以停火是談判的前提條件，由於以色列持續對黎巴嫩的攻勢，伊朗談判團隊正暫停「透過調停人進行對話與文本件交換」。伊朗此舉代表雙方近期為達成新協議而不斷升高施壓，如今情勢進一步升級。

然而，國會山報報導，川普1日在真實社群發文，稱美伊談判持續進行；且同日受訪ABC稱可能在「接下來一周」與伊朗達成延長停火，並開放荷莫茲海峽的協議。

川普受訪NBC則說，尚未聽取有關伊朗暫停停火談判的報告，但並不意外，因為「他們談判比打仗更在行」。他補充，「這不代表我們會去那裡到處投炸彈，我們會繼續維持封鎖」。華郵描述，川普堅稱談判仍在正軌上，似乎只更凸顯美伊認知落差。

除此之外，知情人士透露，分布在歐洲與非洲的美軍規畫人員已提高警戒，主動加強部隊防護措施，防範敵對行動擴大；但此舉不代表美軍即將恢復打擊。

美國中央司令部證實，五月30日、31日對伊南港市戈魯克及葛希姆島實施自衛打擊，鎖定伊朗防空系統、一個地面控制站，以及兩架對航行船舶構成威脅的自殺無人機。伊朗6月1日則稱，為了報復美軍攻擊伊朗在波斯灣的西里島一處基地台，已攻擊一處美軍基地。

另一方面，以色列連日空襲黎巴嫩，以軍在5月31日宣布已經攻占位在黎巴嫩南部、山頂有一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地。這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動。

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