黎巴嫩：真主黨接受美國提議 停止與以色列相互攻擊

黎巴嫩駐華盛頓大使館今天發表聲明指出，黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah）已接受美國提出的一項互相停止敵對行動的提議，範圍將擴大至涵蓋所有黎巴嫩領土。

路透社報導，黎巴嫩總統府在社群媒體X轉發的這項聲明指出，這項安排將先看到以色列不對貝魯特南郊發動打擊，以換取真主黨停止對以色列的攻擊。以色列今天稍早揚言攻擊黎巴嫩首都貝魯特的郊區。

真主黨籍國會議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）向該組織的瑪納電視台（Al-Manar）表示，真主黨將支持在黎巴嫩實施全面停火，以此作為以色列軍隊撤軍的前奏，並表示該組織將觀察未來幾天是否能真正落實停止敵對行動。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今天表示，他告訴美國總統川普（DonaldTrump），倘若真主黨不停止襲擊以色列，以色列將對貝魯特發動打擊。

根據尼坦雅胡辦公室發表的聲明，他表示：「我今晚與美國總統川普進行交談，並告訴他，如果真主黨不停止攻擊我們的城鎮與公民，以色列將對貝魯特的恐怖份子目標進行打擊。」

他還說：「我們對此立場依然保持不變。與此同時，以色列國防軍（IDF）將繼續按計畫在黎巴嫩南部展開行動。」