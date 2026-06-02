川普：可能在未來一周同意延長停火、開放荷莫茲海峽

美國總統川普1日受訪時表示，美國可能在接下來一周與伊朗達成延長停火，並開放荷莫茲海峽的協議。

由於以黎衝突，美伊和談再添不確定性，川普1日接受ABC新聞的電話訪問，稱這是一個小差錯（glitch），不過他很快就修好了。

以色列總理內唐亞胡1日指示軍方攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊，當地是黎巴嫩政什葉派基本教義民兵組織真主黨的重要據點；以軍的軍事行動在伊朗眼中被視為破壞美伊之間的停火協議，揚言停止透過中間人與美方繼續談判。

不過川普稱他1日與內唐亞胡通話，並透過代表與真主黨聯繫，已經讓雙方停止交火。

至於被問及美伊何時能達成同意開放荷莫茲海峽的備忘錄，川普認為說，會在接下來一周的時間。

有報導指出，美國和伊朗日前達成暫時協議，將延長停火期限60天、解除荷莫茲海峽的航運限制，並啟動新一輪關於伊朗核計畫的談判不過川普至今尚未拍板。