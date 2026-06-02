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美伊和談遇挑戰！川普喊以黎停火 以色列總理卻稱以軍將繼續行動

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川普喊以黎衝突停火 以色列總理：以軍將按計畫繼續行動

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
以色列總理內唐亞胡。(路透)
以色列總理內唐亞胡。(路透)

美伊和談面臨挑戰，伊朗揚言將停止與美方談判，並完全關閉荷莫茲海峽以抗議以色列對黎巴嫩的軍事攻擊，美國總統川普1日表示，他已與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，並透過代表與真主黨（Hezbollah）聯繫，讓雙方停止交火。不過內唐亞胡稱，以色列軍隊將按計畫繼續在黎巴嫩以南行動。

川普也稱美伊和談正持續進行中，否認雙方已經停止談判。

據報導，以色列總理內唐亞胡1日指示軍方攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊，當地是黎巴嫩政什葉派基本教義民兵組織真主黨的重要據點；以色列軍隊在此之前已不斷向黎巴嫩境內推進，並於5月31日宣布攻占位在黎巴嫩南部、山頂有一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地。

據美聯社報導，這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動；以軍的軍事行動在伊朗眼中被視為打破美伊之間的停火協議，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，伊朗堅持黎巴嫩停火是達成任何終戰協議的必要條件。

CNBC引述伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社指出，伊朗談判團隊將停止透過中間調停者與美國交換訊息，且德黑蘭將完全關閉荷莫茲海峽，以此來反擊以色列在黎巴嫩的軍事行動。

川普1日中午接受CNBC的電話訪問，降低和談如果破局的嚴重性，指美伊和談如果破局，他不會在乎，並表示，他認為說，曠日持久的談話開始變得非常無聊。

不過川普稍晚又在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與內唐亞胡有非常多產的通話，指不會有任何軍隊進入貝魯特，且任何在路上的軍隊都已經掉頭折返。

川普說，他也透過談判代表與真主黨通話，指真主黨同意停止所有開火；川普說，以色列不會攻擊真主黨，真主黨也不會攻擊以色列。

川普並指出，美伊之間仍持續和談，並以很快的速度進行中。不過，目前尚不確定川普的發言是否會讓伊朗重新回到談判桌。

此外，據CBS報導，雖然黎巴嫩駐美大使館稱真主黨已經接受美方的提議，不再攻擊以色列，以交換以色列停火，但內唐亞胡表示，以色列軍隊將持續在黎巴嫩以南按計畫行動，並稱如果真主黨不停止攻擊，以色列將向貝魯特發動攻擊。此言與川普的說法有所出入。

黎巴嫩和以色列預計6月2日至3日再度展開會談。

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