美伊間接談判因以黎衝突破局？ 川普澄清：談判飛速持續中

美國總統川普1日在1小時內於自創社媒真實社群連發2則中東戰事相關貼文。除了1則和以色列及黎巴嫩有關的貼文，他在另1則貼文中簡短寫道，美國「與伊朗的談判以飛速持續中」；但他並未多做詳述。

對於和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」1日報導，伊方談判團隊正暫停透過調解方間接與美方交換訊息，理由是以色列仍持續攻擊黎巴嫩，川普1日也對美國國家廣播公司（NBC）白宮記者哈克（Garrett Haake）指稱，他還沒從伊朗聽到他們正暫停和美國談判的通報，但「保持沉默將非常好；我認為，要是你想知道實情，那我們至今說得太多（、做得太少）」。

川普還對哈克說，這不代表「我們即將去開始（在伊朗）各地轟炸；我們將就是保持沉默、將持續封鎖。封鎖（得像）1塊鋼鐵」。