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美伊和談險破局？ 川普：以軍已停止對黎巴嫩的攻擊行動
美伊至今尚未達成和談協議，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導指出，伊朗方將停止與美方談判，且德黑蘭將完全關閉荷莫茲海峽，以反擊以色列破壞停火協議；CNBC新聞頻道1日報導指出，美國總統川普稱，他不在乎美伊和平談判破局。
不過，川普稍晚又表示，他已與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，指以軍已經終止對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的攻擊行動。
CNBC引述伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社指出，伊朗談判團隊擬停止透過中間調停者與美國交換訊息，且德黑蘭將完全關閉荷莫茲海峽，以此來反擊以色列在黎巴嫩的軍事行動。
川普1日中午接受CNBC的電話訪問，指美伊和談如果破局，他不會在乎，並表示，他認為說，曠日持久的談話開始變得非常無聊。
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）近日指示軍方攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊，當地是黎巴嫩政軍組織「真主黨」（Hezbollah）的重要據點，
據報導，伊朗要求以色列立即停止在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩的戰爭，並要求以軍全面撤出黎巴嫩，並表示條件獲得滿足前，將不會有任何談判。
不過川普在接受CNBC電話訪問後，稍晚又在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與內唐亞胡有非常多產的通話，指不會有任何軍隊進入貝魯特，且任何在路上的軍隊已經掉頭折返。
川普也說，他也透過談判代表與真主黨通話，指真主黨同意停止所有開火；川普說，以色列不會攻擊真主黨，真主黨也不會攻擊以色列。
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