伊朗總統與高市通電話 承諾助日船舶通過荷莫茲海峽

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）一日指稱，為了報復美軍攻擊伊朗在波斯灣的西里島一處基地台，已攻擊一處美軍基地。對此，科威特新聞社報導，科國防空系統一日被飛彈及無人機攻擊，多地響起防空警報。這是美伊自四月在技術上停火以來最新的幾波交火之一。

2026-06-02 00:00