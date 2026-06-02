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伊朗總統與高市通電話 承諾助日船舶通過荷莫茲海峽
伊朗總統裴澤斯基安今天向日本承諾，將允許日本船舶通過荷莫茲海峽。
法新社報導，伊朗總統府發表聲明稱，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在與日本首相高市早苗通電話時表示：「我們將努力為日本船舶提供順暢且便利的航行通道。」
自今年2月底中東戰爭爆發以來，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質上處於封閉狀態。
另一方面，伊朗國家媒體今天報導，針對以色列在黎巴嫩展開的攻勢，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps）揚言將開闢「新戰線」，並維持封閉荷莫茲海峽。
伊朗國家電視台引述革命衛隊情報機構表示：「伊朗認為逾越黎巴嫩與加薩的紅線意味著直接戰爭。」
聲明中還說：「作為回應，（伊朗）除維持荷莫茲海峽的既定局面外，也決心透過採取具體行動與開闢新戰線，來執行防禦行動。」
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