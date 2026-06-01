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伊控以軍持續入侵黎巴嫩違反停火 伊朗媒體：暫停與美談判
與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」1日報導，伊方談判團隊正暫停透過調解方和美方交換訊息，理由是以色列仍持續攻擊黎巴嫩。但德黑蘭尚未予以證實。
該報導提到，（以色列）猶太復國政權持續在黎巴嫩發動攻擊，而以色列與黎巴嫩的戰線原就是停火前提之一，如今包含黎巴嫩，停火在全部戰線都違反，故伊方談判團隊暫停透過調解方進行的對話和文件交換。
根據上述報導，伊朗與其支持的「抵抗軸心」（又稱抵抗之弧）已設定以下議程，即完全封鎖荷莫茲海峽，並開闢其他戰線，包含紅海南端的曼德海峽，「以懲罰以色列及其支持者」；在伊朗和抵抗軸心對相關事務的立場得到滿足前，將沒有任何談判。
該報導還提到，抵抗軸心包括伊朗在葉門、黎巴嫩及伊拉克的伊斯蘭教什葉派盟友；若葉門武裝團體「青年運動」在（自2月底爆發的）這場衝突中開闢新戰線，那屆時1個明顯的目標，將是葉門外海的曼德海峽。
伊朗外長阿拉奇1日也在社媒X又一次強調，伊美現行的停火，「清楚地包含全部戰線」，包括黎巴嫩與以色列；在其中1條戰線違反停火，那就是違反現行的停火，美以要負違反造成的後果。
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