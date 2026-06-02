以軍深入黎巴嫩 「重回」26年前占領要地

以軍五月卅一日宣布，以軍已攻占黎南、山頂建有距今約千年前十字軍東征時期古堡的戰略高地。這是逾四分之一世紀以軍最深入黎境的一次作戰。以色列總理內唐亞胡強調，這次作戰是以軍對付什葉派黎巴嫩真主黨的一大轉捩點。

內唐亞胡昨天更聲明，已下令以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特的達希耶地區。黎巴嫩總統奧恩同日表示，該國正面臨以色列猛烈且不道德的侵略。

以軍在連日空襲，並與真主黨在附近村莊激戰後，攻下黎南大城納巴蒂葉附近的「博福特城堡」。以軍一九八二年曾占領該地，二○○○年才撤離。

這代表以軍在與伊朗「代理人」之一、「抵抗軸心」成員真主黨的交戰中取得重大斬獲。真主黨三月二日鎖定以北發射火箭，作為對美國與以色列聯手攻擊伊朗的回應。

儘管美以伊戰爭自四月十七日起在技術上實施停火，但以色列並未停止入侵黎巴嫩的軍事行動。就在以黎預定今天在華府展開新一輪直接談判前夕，緊張又再升高。

真主黨重要盟友、黎巴嫩國會議長柏瑞說，他可以擔保真主黨「全面、徹底且立即」履行停火，「但誰可以令以色列停止侵略？」

在法國總統馬克宏及外長巴霍請求下，外交消息人士一日對法新社指稱，聯合國安理會同日會召開緊急會議，討論以色列在黎巴嫩的軍事行動。巴霍向法國ＢＦＭ電視台表明，這些行動不可接受；沒任何理由能合理化以色列持續的軍事行動，以及其愈來愈深入的占領行為。

除了法國，歐洲主要英國及德國外長五月卅一日也對以色列攻占該古堡的行為表達異議。歐盟對外事務發言人艾拉努尼昨天要求以色列停止在黎境的軍事行動，並尊重黎巴嫩的主權及領土完整。

以軍發言人阿德雷在社媒Ｘ所貼的照片顯示，以軍官兵在該古堡外走動；以色列國防部長卡茲也在Ｘ寫道，弟兄們已在該古堡升起以色列國旗「大衛之星」。他五月卅一日在紀念過去占領黎南期間陣亡以軍官兵的儀式中說，在撤軍廿六年後，「我國國旗再飄揚在俯瞰加利利各城鎮的山巔」。