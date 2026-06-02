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權落革命衛隊？傳伊朗總統請辭 府方急否認

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
外傳伊朗總統裴澤斯基安（圖）五月底已向最高領袖穆吉塔巴請辭。新華社
外傳伊朗總統裴澤斯基安（圖）五月底已向最高領袖穆吉塔巴請辭。新華社

位於倫敦、被伊朗列為「恐怖組織」的波斯語電視台「伊朗國際」五月卅一日引述消息人士報導，伊朗總統裴澤斯基安已向最高領袖穆吉塔巴請辭，理由是伊朗政府「已遭伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）完全接管」。

裴澤斯基安在辭呈中直言，他已遭排除在伊朗重大決策過程外，如此的權力真空也讓ＩＲＧＣ的強硬派得以乘機掌控權力；這樣他無法管理政府與履行職責，故請求立即卸任。

上述消息人士聲稱，裴澤斯基安政府正陷入政治和行政僵局；儘管尚不清楚穆吉塔巴是否會接受他請辭，但辭呈內容反映出伊朗領導高層已浮現空前深刻的裂痕。

對此，伊朗總統府負責新聞聯絡的官員塔巴塔巴伊五月卅一日澄清，「這家名譽掃地的外國網媒散布謠言，不過是延續其過去荒謬的媒體把戲。他們寫自己一廂情願的幻想、而非事實。裴澤斯基安總統絕不會退縮，將繼續為人民服務；直到他生命的最後一刻；正如同伊朗人民絕不會從團結與抵抗的道路上退縮般。這些企圖破壞伊朗人民團結的妄想，終將被帶入墳墓」。

伊朗國際廿八日也報導，穆吉塔巴呼籲伊朗國會議員、政治人物及知識分子應避免將內部的政治分歧演變為公開決裂，敵人正企圖利用伊朗內部的分裂，加大對伊朗政治施壓。

以色列 伊朗 美國

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