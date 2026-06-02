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美伊互轟報復 伊朗：停火包含以色列停止攻黎

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
伊朗外交部發言人貝卡伊一日批評美國持續違反停火；「目前伊美對伊朗核計畫尚未進行任何談判」。路透
伊朗外交部發言人貝卡伊一日批評美國持續違反停火；「目前伊美對伊朗核計畫尚未進行任何談判」。路透

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）一日指稱，為了報復美軍攻擊伊朗在波斯灣的西里島一處基地台，已攻擊一處美軍基地。對此，科威特新聞社報導，科國防空系統一日被飛彈及無人機攻擊，多地響起防空警報。這是美伊自四月在技術上停火以來最新的幾波交火之一。

伊朗外交部發言人貝卡伊一日批評美國持續違反停火；「目前伊美對伊朗核計畫尚未進行任何談判」，現階段的優先事項是終戰。

伊朗外長阿拉奇一日也在社媒Ｘ又一次強調，伊美現行的停火，「清楚地包含全部戰線」，包括黎巴嫩與以色列；在其中一條戰線違反停火，那就是違反現行的停火，美以要負違反造成的後果。伊朗國會議長卡利巴夫五月卅一日表明，美國不可信，除非伊朗的權利得到完全保障，否則不會簽任何協議。

美國總統川普一日則又在自創社媒真實社群發文宣稱，「伊朗真的想達成協議，而該協議會是對美國，以及與我們站在一起的國家都好的協議」。美國新聞網站Axios五月卅一日引述一位美國官員報導，川普政府已對德黑蘭提終戰新方案，即第一步先要黎巴嫩真主黨停止對以色列的所有攻擊。

美國中央司令部證實，五月卅、卅一日對伊南港市戈魯克及葛希姆島實施自衛打擊，鎖定伊朗防空系統、一個地面控制站，以及兩架對航行船舶構成威脅的自殺無人機。

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