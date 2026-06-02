快訊

北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

介入國際虎頭蛇尾 紐時：川普高估美軍自陷泥淖

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普5月27日在白宮內閣室出席內閣會議。歐新社
美國總統川普5月27日在白宮內閣室出席內閣會議。歐新社

紐約時報一日分析，美國總統川普重返白宮後，從俄烏、加薩到對伊朗的戰爭，多項國際干預行動虎頭蛇尾，接連陷入僵局，令偏好速戰速決的他深感挫折。專家分析，他誤判美國現有實力，美方雖擅用軍事行動打開局面，卻最不擅長管控當地政局發展，尤其「後續跟進」從來不是他的強項。

華府智庫新美國安全中心（ＣＮＡＳ）執行長方登說，轟炸也許能暫緩像伊朗提煉濃縮鈾活動般備受各界關注的議題，但軍事行動無法解決更廣泛且深層的政治問題，而這正是川普目前最難突破的障礙。

川普偏好速勝，無論軍事打擊或外交談判都希望以強勢且果斷的方式迅速取得成果。然而，他的第二任期正接連撞上一堵「現實高牆」，原寄望快速收尾的幾場國際危機，如今大多仍處於漫長談判、政治拉鋸或難以善後的階段。

美屢派特使 俄表示厭倦

例如川普去年一月回任前就屢屢誇口，自己廿四小時內就能結束俄烏戰爭，至今卻仍未見到停火曙光，他也已鮮少再提此事。有知情人士說，俄方低調表明厭倦美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納不時造訪，希望改以俄美建立包含工作小組和定期會議的穩定外交機制，並批評美國駐俄大使已懸缺近一年。

加薩戰爭雖已在技術上處於停火狀態與交換人質及囚犯，但對當地巴勒斯坦武裝團體的繳械和重建與治理加薩的安排遲未落實。如今美伊戰爭也在技術上停火後，重回伊朗核武與飛彈議題的談判桌。

上述挫折也許反映出，企圖心十足的川普終究還是碰撞國際現實的限制；這也可能是他高估美軍能力的結果。美國也許擅長以空襲摧毀核設施，卻不擅長管控伊俄烏等國內部的政治走向。

方登還說，外交政策原就是漫長艱難的工程，川普並非美國史上首位以為複雜國際問題能快速得到解決的總統；但真正決定成敗的，往往不是戲劇性重大宣示，而是後續的跟進。

不走傳統外交 談判不順

部分專家也認為，川普政府的錯誤在於過度仰賴零星通話或特使出訪，缺乏傳統外交所需的日常接觸及持續互動，導致談判難以穩定推進。

更重要的是，伊朗領導高層顯然也意識到，在伊美停火後，川普無意重啟在美國國內不受歡迎的戰爭，故可能因此選擇以拖待變，將終戰談判拉長至數月甚至數年。

在談判過程中，他雖以「胡蘿蔔與棍棒」雙管齊下施壓伊朗，但雙方爭點仍在二月底開戰前就已存在的核武與飛彈議題。

美國前總統拜登的白宮國安顧問蘇利文就形容，川普「試過轟炸和封鎖，也試過施壓伊朗，但現在卡住了」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

為何川普國際介入常難收尾？紐時：誤解美國實力 華府最不擅長這件事

為何美封鎖伊朗未見效？紐時：耗時較長 川普沒那個耐心

重大進展 外媒：美伊達成60天MOU協議

川普回覆伊朗終戰協議！美官員爆料「新條件更強硬」背後盤算曝光

相關新聞

談判遲沒結果...伊朗外交部發言人：美不斷改變立場提新要求

英國天空新聞報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）1日聲稱，美國的談判方式，是導致和平談判遲遲沒有結論的原因。

介入國際虎頭蛇尾 紐時：川普高估美軍自陷泥淖

紐約時報一日分析，美國總統川普重返白宮後，從俄烏、加薩到對伊朗的戰爭，多項國際干預行動虎頭蛇尾，接連陷入僵局，令偏好速戰速決的他深感挫折。專家分析，他誤判美國現有實力，美方雖擅用軍事行動打開局面，卻最不擅長管控當地政局發展，尤其「後續跟進」從來不是他的強項。

美伊互轟報復 伊朗：停火包含以色列停止攻黎

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）一日指稱，為了報復美軍攻擊伊朗在波斯灣的西里島一處基地台，已攻擊一處美軍基地。對此，科威特新聞社報導，科國防空系統一日被飛彈及無人機攻擊，多地響起防空警報。這是美伊自四月在技術上停火以來最新的幾波交火之一。

權落革命衛隊？傳伊朗總統請辭 府方急否認

位於倫敦、被伊朗列為「恐怖組織」的波斯語電視台「伊朗國際」五月卅一日引述消息人士報導，伊朗總統裴澤斯基安已向最高領袖穆吉塔巴請辭，理由是伊朗政府「已遭伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）完全接管」。

以軍深入黎巴嫩 「重回」26年前占領要地

以軍五月卅一日宣布，以軍已攻占黎南、山頂建有距今約千年前十字軍東征時期古堡的戰略高地。這是逾四分之一世紀以軍最深入黎境的一次作戰。以色列總理內唐亞胡強調，這次作戰是以軍對付什葉派黎巴嫩真主黨的一大轉捩點。

伊控以軍持續入侵黎巴嫩違反停火 伊朗媒體：暫停與美談判

與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」1日報導，伊方談判團隊正暫停透過調解方和美方交換訊息，理由是以色列仍持續攻擊黎巴嫩。但德黑蘭尚未予以證實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。