傳伊朗暫停與美國談判 要求以色列軍隊撤出黎巴嫩

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）今天報導，伊朗已暫停與美國的談判，以抗議以色列在黎巴嫩的行動。

報導指出：「以色列政權持續在黎巴嫩發動攻擊，而黎巴嫩本就是停火前提之一，如今包括黎巴嫩在內，停火在所有戰線都被違反，有鑑於此，伊朗談判團隊暫停『透過調解人進行的會談及文件交換』。」

今年2月28日，美國聯手以色列向伊朗發起軍事行動，戰火很快席捲了中東地區。

美伊自4月初停火以來已多次爆發零星交火，兩國停火談判迄今懸而未決。

根據塔斯尼姆通訊社今天的報導，伊朗要求以色列立即停止在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩的戰爭，並要求以軍全面撤出黎巴嫩。

報導進一步指出：「在伊朗及抵抗陣營對這些事項的立場獲得滿足前，將不會有任何談判。」

塔斯尼姆通訊社補充道，伊朗與區域內的結盟武裝團體已將「全面封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及啟動其他戰線」列入討論議程，其中包括紅海（Red Sea）南端的曼德海峽（Bab el-Mandeb）。

此處之前曾發生伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）對過路船隻發動攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）已聯繫白宮尋求評論。

今天稍早，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）指示軍方攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊。

當地是黎巴嫩政軍組織「真主黨」（Hezbollah）重要據點，而真主黨是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，這個聯盟由伊朗在中東各地支持的團體組成。

以色列一名官員向CNN表示，已與美方協調攻擊貝魯特的相關計畫。