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聯合國將召開緊急會議 商討以軍對黎巴嫩最新攻勢

中央社／ 貝魯特/德黑蘭1日綜合外電報導
聯合國安理會預計召開緊急會議商討黎巴嫩境內戰事。圖／ingimage
聯合國安理會預計召開緊急會議商討黎巴嫩境內戰事。圖／ingimage

以色列軍方稍早宣布已攻占黎巴嫩南部山頂一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地後，外交消息人士告訴法新社，聯合國安理會預計今天召開緊急會議商討黎巴嫩境內戰事。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）矢言進一步深入黎巴嫩，並稱昨天採取的軍事行動是對抗什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）的「重大轉捩點」。

以色列與真主黨談成休戰協議並從4月17日起生效，但雙方從未落實。雙方常互控對方違反協議，並以此為由發動攻擊。

外交消息人士透露，聯合國安全理事會（UNSC）預計今天召開緊急會議商討以色列在黎巴嫩擴大軍事行動一事。

另據美聯社報導，這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動。以色列經連日空襲，以及以軍與真主黨在附近村莊激烈交戰後，攻下鄰近納巴蒂葉（Nabatiyeh）的博福特城堡（Beaufort Castle）。

此次緊急會議應法國要求而舉行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「目前在黎巴嫩南部發生的重大衝突升級，缺乏任何正當理由」，並呼籲雙方停止交戰。

隨著以色列在黎巴嫩擴大攻勢，伊朗外交部今天表示，黎巴嫩停火仍是德黑蘭與華府達成協議的一項重要條件。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在每週例行記者會中說：「我們堅持黎巴嫩停火是達成任何終戰協議的必要條件。」

以色列 伊朗 美國

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