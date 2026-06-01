談判遲沒結果...伊朗外交部發言人：美不斷改變立場提新要求

英國天空新聞報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）1日聲稱，美國的談判方式，是導致和平談判遲遲沒有結論的原因。

貝卡伊在例行記者會中說：「談判是在深深的懷疑和不信任中開始，訊息交流也是在這種氛圍下進行。」

貝卡伊說，談判過程被「拖延」，是因為美國「不斷改變立場，提出新的或是自相矛盾的要求」。

美國和伊朗上周似乎即將簽署諒解備忘錄（MOU），若雙方均同意即可展延停火60天。但多名官員告訴美國媒體，這份MOU仍需要美國總統川普批准。