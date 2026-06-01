伊朗宣稱反擊美軍基地 科威特防空警報大作

美軍近日襲擊伊朗軍事設施，伊朗伊斯蘭革命衛隊今天宣稱已鎖定一處美軍基地發動反擊，但未說明基地位置。境內設有美軍大型基地的科威特，今天全境防空警報大作。

綜合法新社與路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在X平台發文指出，由於伊朗先前擊落了一架在國際空域執行任務的美軍MQ-1無人機，美方才會發動這波空襲作為反擊。

美軍中央司令部表示，美軍戰機迅速做出回應，摧毀伊朗的防空系統、地面控制站以及2架一次性攻擊無人機，強調停火期間將持續保衛美軍資產與利益。

這是美伊停火談判期間，雙方最新一輪交火。

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天表示，已鎖定一處曾被美軍用來空襲伊朗南部的空軍基地發動攻擊，但未透露基地位置。

據科威特新聞社（KUNA）報導，在境內設有美軍大型基地的科威特今天全境防空警報大作，防空系統正緊急攔截飛彈與無人機攻擊，但未提供進一步細節。

美伊自4月初停火以來已多次爆發零星交火，兩國停火談判迄今懸而未決。