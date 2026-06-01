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伊朗出手反擊美國！革命衛隊：襲擊美軍基地 摧毀目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊航太部隊博物館去年11月在活動上展示多枚飛彈。路透
伊朗伊斯蘭革命衛隊航太部隊博物館去年11月在活動上展示多枚飛彈。路透

半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊6月1日表示，美軍攻擊伊朗一處基地台，革命衛隊已隨即展開反制，攻擊一處空軍基地。此前科威特當局證實遭飛彈與無人機襲擊。

根據伊朗法斯通訊社（Fars news agency），革命衛隊聲明稱，美軍一小時前襲擊錫里克島（Sirik Island）一處基地台。對此，革命衛隊航太部隊戰機已鎖定發動此次攻擊的空軍基地，並摧毀目標。

革命衛隊未說明那個空軍基地的具體位置，但多家外媒皆稱那是個美軍基地。

稍早路透引述科威特新聞社（KUNA）報導，科威特防空系統6月1日遭飛彈與無人機攻擊，全國多地響起空襲警報。報導尚未說明攻擊來源與具體損害情況。

美軍中央司令部早前證實，5月30日與31日等周末兩日，針對伊朗戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island）實施自衛打擊，目標包括伊朗防空系統、一處地面控制站，以及兩架對通行水域船隻構成威脅的單向攻擊無人機。

美軍稱，此次行動是回應伊朗近日擊落一架在國際水域上空執行任務的美軍MQ-1無人機。

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