快訊

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

養大後比人高！拉布拉多越長越走鐘 DNA一驗…訓犬師傻眼了

聽新聞
0:00 / 0:00

稱回應伊朗挑釁 美軍空襲無人機設施

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美軍中央司令部今天指出，美軍在剛過去的週末在伊朗的戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island）對伊朗的雷達與無人機控制設施發動「自衛性打擊」，作為對德黑蘭「侵略性行動」的回應。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）社群平台X發文指出，伊朗先前擊落了一架在國際空域執行任務的美軍 MQ-1 無人機，美方隨後派遣戰機反擊，摧毀伊朗的防空系統、地面控制站以及兩架一次性攻擊無人機。

美軍中央司令部補充，這次行動中並無美軍人員受傷。

美伊上週也有相互攻擊行動，當時美國軍方空襲了華府官員所稱、位在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近伊朗的無人機作戰設施，隨後伊朗則將美軍一處空軍基地列為攻擊目標。

伊朗 空襲 無人機 以色列 美國

延伸閱讀

影／美軍報復空襲伊朗！連環打擊地面據點 科威特今遭飛彈攻擊

甘比亞籍貨輪違反封鎖駛向伊朗 遭美軍飛彈癱瘓

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

CNN：伊朗重啟地底飛彈基地 曝美軍轟炸戰略極限

相關新聞

影／美軍報復空襲伊朗！連環打擊地面據點 科威特今遭飛彈攻擊

美國中央司令部證實，上周末再度針對伊朗實施自衛打擊，目標包括雷達設施與無人機指揮據點，以此回應伊朗軍方近日的挑釁行動。在美軍這次反制行動後，路透引述科威特新聞社（KUNA）報導，科威特防空系統6月1日遭飛彈與無人機攻擊，全國多地響起空襲警報。

以軍相隔26年重奪黎南戰略古堡 黎總理斥焦土戰

以色列軍方正在黎巴嫩境內推進，31日宣布攻占位在黎巴嫩南部、山頂有一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地。這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動，相隔26年重奪高地戰略要塞博福特堡。以軍目前正在當地與伊朗支持的真主黨交戰。

伊朗出手反擊美國！革命衛隊：襲擊美軍基地 摧毀目標

半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊6月1日表示，美軍攻擊伊朗一處基地台，革命衛隊已隨即展開反制，攻擊一處空軍基地。此前科威特當局證實遭飛彈與無人機襲擊。

伊朗總統驚傳請辭！辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

伊朗與美國談判停火終戰協議之際，總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述消息人士透露，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）5月31日已向最高領袖辦公室提出辭呈，要求立即卸任，原因似乎是不滿伊朗軍方排除總統參與關鍵決策，趁權力真空之際獨攬大權。

美伊協議 川普提更強硬條件 針對核子原料等議題修改草案條款

美國媒體報導，美國總統川普上周與幕僚討論伊朗停火協議時，要求做出好幾項修正，針對核子原料等議題提出更強硬的條件，並已送回伊朗。美國國防部長赫塞斯5月31日表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。

荷莫茲滯留船 25％脫困

彭博資訊報導，在美軍提供荷莫茲海峽航道訊息指引下，愈來愈多船舶已駛出荷莫茲海峽，追蹤資料顯示，從2月底美伊衝突爆發以來滯留荷莫茲海峽的非伊朗船隻中，至少25%都已成功駛離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。