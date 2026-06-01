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稱回應伊朗挑釁 美軍空襲無人機設施
美軍中央司令部今天指出，美軍在剛過去的週末在伊朗的戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island）對伊朗的雷達與無人機控制設施發動「自衛性打擊」，作為對德黑蘭「侵略性行動」的回應。
路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）社群平台X發文指出，伊朗先前擊落了一架在國際空域執行任務的美軍 MQ-1 無人機，美方隨後派遣戰機反擊，摧毀伊朗的防空系統、地面控制站以及兩架一次性攻擊無人機。
美軍中央司令部補充，這次行動中並無美軍人員受傷。
美伊上週也有相互攻擊行動，當時美國軍方空襲了華府官員所稱、位在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近伊朗的無人機作戰設施，隨後伊朗則將美軍一處空軍基地列為攻擊目標。
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