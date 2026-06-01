影／美軍報復空襲伊朗！連環打擊地面據點 科威特今遭飛彈攻擊

美國中央司令部證實，上周末再度針對伊朗實施自衛打擊，目標包括雷達設施與無人機指揮據點，以此回應伊朗軍方近日的挑釁行動。在美軍這次反制行動後，路透引述科威特新聞社（KUNA）報導，科威特防空系統6月1日遭飛彈與無人機攻擊，全國多地響起空襲警報。

負責美軍中東事務的中央司令部證實，美軍5月30日與31日空襲伊朗戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island），強調行動經審慎評估且規模經控制，目的是回應伊朗近期擊落一架在國際水域上空執行任務的美軍MQ-1無人機。

美軍此次反制行動包括空襲伊朗防空系統、一處地面控制站，以及兩架對通行水域船隻構成威脅的單向攻擊無人機。此次行動未造成任何美軍人員傷亡。

中央司令部表示，在目前停火持續期間，面對伊朗無端的挑釁行為，將持續採取行動保護美國資產與利益。

美軍周末反制伊朗後，科威特6月1日遭多枚飛彈與無人機攻擊。路透報導尚未說明攻擊來源與具體損害情況，社群媒體則同步流傳疑似科威特遇襲畫面。