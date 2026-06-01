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中東戰爭第93天／川普回傳新條款伊拒埋單 最新發展一次看

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第93天，伊朗首席談判代表警告美國不可信任，強調未獲權利保障前絕不簽署和平協議。由於川普先前已回傳更強硬的提案，雙方分歧依舊。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

美以動向

美國戰爭部長赫格塞斯昨天表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。

路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡指出：「如果有必要，我們有能力重啟行動…而且綽綽有餘。」

一名美國官員今天表示，國務卿盧比歐（MarcoRubio）已就以黎外交談判，分別與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）及以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）進行通話。

這名官員透露，美方提議的第一步是讓真主黨（Hezbollah）停止所有對以色列的攻擊，作為交換，以色列不會升高在貝魯特的軍事行動。

這名美國官員還說，雖然奧恩試圖推動這項提案，但黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）則將責任歸於以色列，要求以方「先停止開火」。

以色列軍方今天宣布，以軍已經攻占位在黎巴嫩南部、山頂有一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地。這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動。

美聯社報導，以色列經連日空襲，以及以軍與什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）在附近村莊激烈戰鬥後，攻下鄰近納巴蒂葉（Nabatiyeh）的博福特城堡（Beaufort Castle）。

伊朗動向

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）今天警告，美國不可信任，並表示除非美方完全保障伊朗權利，否則德黑蘭不會同意與華府達成任何協議。

卡利巴夫發表這番言論之際，有報導指出，美國總統川普已將一項更為強硬的和平提案回傳給伊朗，也凸顯出雙方仍需彌合的分歧。

油價股匯動態

國際油價今天開盤走高，主要是因為週末期間有報導指出，美國針對終結中東戰爭上，與伊朗談判的條件變得更加嚴格。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediate）上漲2.5%，每桶報89.60美元。

國際指標布倫特原油（Brent Crude）8月交割價約為每桶93.16美元，較5月29日收盤上漲約2.2%。

其他國家及組織

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示：「目前南黎巴嫩的衝突大規模升級，沒有任何理由可以正當化。」並呼籲雙方應「永久」結束戰事。

在與多位區域領袖通話後，馬克宏在社群平台X上發文指出，美國與伊朗儘速達成協議「至關重要」。

中東 川普 以色列 伊朗 美國

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