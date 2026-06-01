CNN：伊朗重啟地底飛彈基地 曝美軍轟炸戰略極限

美國與以色列日前在戰爭中大規模轟炸伊朗地底飛彈基地入口，但伊朗僅靠推土機等簡易機具便迅速開挖疏通，目前69處隧道入口已有50處重新打通，凸顯美軍轟炸戰略存在侷限。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去數週以來，美國與以色列的空襲行動炸毀通往伊朗地底飛彈基地的道路和隧道入口，藉此限制伊朗發動飛彈攻擊。

然而，CNN透過衛星影像發現，伊朗以推土機、砂石車等簡易施工設備，便抵消這些所費不貲的打擊行動。專家表示，這說明光靠轟炸隧道入口，無法徹底摧毀伊朗的飛彈能力。

美伊雙方雖就重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）達成初步協議，但距離敲定所有細節仍需數月時間。

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James MartinCenter for Nonproliferation Studies）研究人員萊爾（Sam Lair）表示，一旦恢復敵對行動，伊朗「只要還有發射架和操作人員，即便生產已經停止，仍可持續發射飛彈」。

伊朗在交戰期間曾冒極大風險挖掘疏通隧道入口，因此儘管發射頻率大降，仍可持續發射飛彈。但自7週前停火以來，伊朗挖掘進度明顯加快。

CNN發現，遭美以轟炸過的18個地下飛彈設施中，共69處隧道入口已有50處重新打通。

此外，伊朗也修復了基地其他設施，包括美以炸毀的道路。衛星影像顯示，幾乎所有彈坑都已填平，其中2處據點甚至已重新鋪設道路。

美國五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）未就CNN的調查具體作出具體回應。

美國總統川普曾多次指出，伊朗的飛彈庫是發動美伊戰爭的原因之一，而「完全瓦解伊朗的飛彈能力、發射架及一切相關設備」也被列為5大核心目標之一。

伊朗20多年前就開始打造地底飛彈基地網絡，為飛彈與發射架提供相當程度的保護。因此，美以在戰爭初期大幅轟炸基地入口並同步摧毀發射架的行動，顯著限制伊朗的飛彈火力。

專家估計，伊朗地底飛彈庫目前仍存有約1000枚飛彈。

美以在戰事期間多次空襲伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）郊外一處基地，並封堵4處隧道入口。

衛星影像顯示，其中2個入口附近至少有18個彈坑，可見美以為封堵這些隧道耗費多少彈藥，但伊朗5月初開始出動砂石車填平彈坑，另2處入口早已打通，道路也重新鋪好。

隨伊朗持續重拾飛彈能力並恢復飛彈基地運作，分析人士擔憂，伊朗飛彈庫構成的持續性威脅正被低估。

一名美國官員向CNN表示，伊朗重建的速度已超出情報界預期。