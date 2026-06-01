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以軍相隔26年重奪黎南戰略古堡 黎總理斥焦土戰

世界日報／ 編譯中心／綜合31日電
以軍31日佔領黎巴嫩南部的軍事戰略要塞「博福特堡」後懸掛起以色列國旗（圖），背景可見疑因戰鬥而起的濃煙。（路透）
以軍31日佔領黎巴嫩南部的軍事戰略要塞「博福特堡」後懸掛起以色列國旗（圖），背景可見疑因戰鬥而起的濃煙。（路透）

以色列軍方正在黎巴嫩境內推進，31日宣布攻占位在黎巴嫩南部、山頂有一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地。這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動，相隔26年重奪高地戰略要塞博福特堡。以軍目前正在當地與伊朗支持的真主黨交戰。

中央社引述法新社報導，以軍發聲明表示：「大批以色列國防軍（IDF）地面部隊已展開攻勢行動，目標是擴大前沿防線（Forward Defense Line）…目前行動正擴展至更多區域。」聲明並指出，以軍部隊已越過利塔尼河（Litani River）並逼近黎巴嫩南部最大的城市之一、以什葉派人口為主的黎南大城市納巴蒂葉（Nabatieh）。以軍將該地視為真主黨的重要據點。

利塔尼河兩國共同邊界以北約30公里處。以色列總理內唐亞胡5月29日並特別提及，以軍已成功奪下博福特山脊（Beaufort ridge）。

5月31日的局勢升溫發生之際，美國與伊朗正就一項可能為兩國長期對立關係帶來永久停火契機的協議陷入緊張僵局。 內唐亞胡稱，占領博福特山脊代表以色列政策出現重大轉變，並指出以色列目前已在敘利亞、加薩與黎巴嫩建立所謂的「安全緩衝區」。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）當日稍早也透露，國防軍已在納巴蒂葉附近的歷史古蹟博福特城堡（Beaufort castle）升起以色列國旗，並直言此次擴張行動意味著以軍將在該地區「永久駐軍」。

博福特堡建於12世紀十字軍東征時期，被聯合國教科文組織譽為「近東保存最完好中世紀城堡之一」，建於海拔約717米陡峭懸崖之上，易守難攻，且可以全方位俯瞰整個黎巴嫩南部、以色列北部邊境、貝卡谷地西部和戈蘭高地。

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）指控以色列在黎巴嫩南部採取「焦土政策」，「摧毀城鎮與村莊，迫使百姓流離失所」。他表示，這做法「既不會為以色列帶來安全，也不會帶來穩定」。

就在黎、以預定於6月2日在華府展開新一輪直接談判前夕，局勢再度升溫。英國外交大臣古柏批評以色列在黎巴嫩升級軍事行動，呼籲各方尊重停火協議；德國外長瓦德福也表示「極大擔憂」，敦促衝突方立即停止交火。法國外交部長巴霍表示，這些行動「不可接受」，他已經要求聯合國安全理事會召開緊急會議，討論以色列在黎巴嫩的軍事行動。

以軍31日佔領黎巴嫩南部的軍事戰略要塞「博福特堡」後懸掛起以色列國旗，背景可見疑因戰鬥而起的濃煙。（路透）
以軍31日佔領黎巴嫩南部的軍事戰略要塞「博福特堡」後懸掛起以色列國旗，背景可見疑因戰鬥而起的濃煙。（路透）

以色列 伊朗 美國

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