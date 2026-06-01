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以色列軍隊攻占黎巴嫩戰略古堡 26年來最深入行動

中央社／ 貝魯特31日綜合外電報導

以色列軍方今天宣布，以軍已經攻占位在黎巴嫩南部、山頂有一座十字軍東征時期建造城堡的戰略高地。這是超過1/4世紀以來，以軍最深入黎巴嫩境內一次行動。

美聯社報導，以色列經連日空襲，以及以軍與什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）在附近村莊激烈戰鬥後，攻下鄰近納巴蒂葉（Nabatiyeh）的博福特城堡（Beaufort Castle）。

這一戰果標誌以色列在與真主黨新一輪戰爭中取得重大斬獲。真主黨於3月2日向以色列北部發射火箭，針對美國和以色列空襲伊朗作出回應，引爆新一波衝突。

儘管4月17日以來表面上實施停火，但以色列行動並未停歇。就在黎、以預定於6月2日在華府展開新一輪直接談判前夕，局勢再度升溫。

真主黨重要盟友的黎巴嫩國會議長柏瑞（NabihBerri）表示，他可以保證該組織「全面、徹底、立即」履行停火，「但誰能強迫以色列停止其侵略？」

法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）已經要求聯合國安全理事會召開緊急會議，討論以色列在黎巴嫩的軍事行動。他向法國BFM電視台（BFM TV）表示，這些行動「不可接受」。

他說：「沒有任何理由可以合理化以色列對黎巴嫩持續的軍事行動及其日益深入的占領之舉。」

外交人士透露，根據目前規劃，安理會最快可能於明天下午開會，但尚未正式宣布。

以色列國防軍阿拉伯語發言人阿德雷（AvichayAdraee）在社群平台X發布照片顯示，以色列士兵在古堡外走動；國防部長卡茲（Israel Katz）則在X上指出，他們已經在古堡上升起以色列國旗。以軍於1982年曾經占領這座城堡，直到2000年才從黎巴嫩撤軍。

卡茲今天在紀念過去占領黎南期間陣亡士兵的儀式中表示：「撤出黎巴嫩安全區26年後，以色列國旗再次飄揚在俯瞰加利利（Galilee）各城鎮的山巔。」

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