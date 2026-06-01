荷莫茲滯留船 25％脫困

彭博資訊報導，在美軍提供荷莫茲海峽航道訊息指引下，愈來愈多船舶已駛出荷莫茲海峽，追蹤資料顯示，從2月底美伊衝突爆發以來滯留荷莫茲海峽的非伊朗船隻中，至少25%都已成功駛離。

報導表示，至少兩位船東在接觸美軍後，獲得駛離荷莫茲海峽的最佳航行建議。美國中央司令部發言人則表示，美軍資產並未護衛船舶，但持續提供該地區的商船航行建議。

一名知情人士透露，之前有一群船舶在通過荷莫茲海峽期間，遭疑似伊朗旗下的快艇接近，但附近突然出現多架直升機逼退快艇，讓商船順利駛離。

船舶追蹤資料顯示，自美伊衝突爆發以來滯留荷莫茲海峽的非伊朗船隻中，至少已有25%成功駛離。且一些近日通過荷莫茲海峽的船隻在航行期間關閉衛星轉發器，還沒重新開啟，顯示傳統追蹤系統掌握的船舶流量，可能低於實際情況。

消息人士指出，目前已有船隻重新進入波斯灣、及駛離波斯灣，顯示船東對荷莫茲海峽的航行前景日漸樂觀。

若通行量增加的趨勢持續，可能顯示更多航運業者願意恢復航行荷莫茲海峽，有助提振石油、天然氣及各類消費品的運輸流量。迄今通行荷莫茲海峽的船舶，大致限於根據雙邊政府安排的船隻、或少數願意承擔風險的航運業者。