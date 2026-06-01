快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊協議 川普提更強硬條件 針對核子原料等議題修改草案條款

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國媒體報導，美國總統川普上周與幕僚討論伊朗停火協議時，要求做出好幾項修正，針對核子原料等議題提出更強硬的條件，並已送回伊朗。路透
美國媒體報導，美國總統川普上周與幕僚討論伊朗停火協議時，要求做出好幾項修正，針對核子原料等議題提出更強硬的條件，並已送回伊朗。路透

美國媒體報導，美國總統川普上周與幕僚討論伊朗停火協議時，要求做出好幾項修正，針對核子原料等議題提出更強硬的條件，並已送回伊朗。美國國防部長赫塞斯5月31日表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。

綜合紐約時報與Axios的報導，川普5月29日在白宮的戰情室會議上，希望針對他認為很重要的議題，提出更強硬的條件，特別是針對伊朗核子原料的條款。

目前美伊的諒解備忘錄草案包含伊朗承諾不追求核武，此外無其他讓步，並將在之後60天協商伊朗的核子承諾、以及美國的鬆綁制裁，首要議題為伊朗處理現有濃縮鈾庫存、及限制進一步濃縮的方式，川普希望修改這部分，主要針對美國如何取得伊朗的濃縮鈾及取得時間。川普也想修改關於荷莫茲海峽重啟的條款措辭。

知情官員表示，川普要求調整的內容已送回伊朗，促使各方展開訊息往返，川普被告知可能要等三天左右時間才能收到伊朗的回覆。知情官員也透露，這些調整可能意在施壓伊朗接受現有框架，以加速談判進程，因為川普已對伊朗的回應速度之慢備感挫折。

根據這項框架，美國與以色列將結束對伊朗的軍事行動，交換條件是伊朗解除對荷莫茲海峽的封鎖。至於伊朗核計畫未來走向等最棘手問題，將留待後續談判再處理。

紐時另一篇報導指出，伊朗內部一個小型強硬派系，已動用盟友、國家媒體及官方與民間的聲明，希望讓談判破局。該派系包含若干國會議員，在最高國家安全委員會也有一席，掌控國營電視台，把這場談判描述為失敗，呼籲伊朗不要退讓。

親近伊朗政府的分析師指出，這個派系的論點在廣泛公眾與政府內部皆屬少數，但卻不容無視，因為他們在歷次政治與社會動盪中，都是目前政府的忠貞支持者。

赫塞斯31日則在新加坡表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。

延伸閱讀

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普回覆伊朗終戰協議！美官員爆料「新條件更強硬」背後盤算曝光

美伊延長停火60天協議就等雙方最高層批准 5大重點一次看

美媒：美伊停戰協議 川普要求更嚴格修改條款

傳美伊達成初步協議 美財長不願證實重申川普3要求

相關新聞

美伊談判僵局 川普提更強硬條件

美國媒體報導，美國總統川普上周與幕僚討論伊朗停火協議時，針對伊朗核子原料、解凍伊朗資金等問題提出更強硬條件，並已將修改後的版本送回伊朗。伊朗首席談判代表卡利巴夫說，除非確保伊朗人民利益，否則不會接受任何協議。

美伊協議 川普提更強硬條件 針對核子原料等議題修改草案條款

美國媒體報導，美國總統川普上周與幕僚討論伊朗停火協議時，要求做出好幾項修正，針對核子原料等議題提出更強硬的條件，並已送回伊朗。美國國防部長赫塞斯5月31日表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。

荷莫茲滯留船 25％脫困

彭博資訊報導，在美軍提供荷莫茲海峽航道訊息指引下，愈來愈多船舶已駛出荷莫茲海峽，追蹤資料顯示，從2月底美伊衝突爆發以來滯留荷莫茲海峽的非伊朗船隻中，至少25%都已成功駛離。

貨船闖伊朗港口 遭美軍飛彈擊中

美聯社報導，國際關注美伊是否達成停戰協議之際，美國中央司令部五月卅日證實，一艘懸掛甘比亞國旗的貨船在阿曼灣試圖突破封鎖令進入伊朗港口，在無視超過廿次警告後，美軍發射一枚「地獄火」飛彈擊中其艙室，使船隻失去動力並在海上漂流。

荷莫茲海峽航運回升 25％滯留船隻駛離

彭博報導，荷莫茲海峽船舶通行量近期出現回升跡象，船舶追蹤資料顯示，自衝突爆發以來滯留在荷莫茲海峽的非伊朗船隻中，至少已有百分之廿五成功駛離，航運業界對前景愈來愈樂觀；甚至有知情船東描述，一批船隻穿越海峽期間疑似遭伊朗快艇鎖定，隨後突然出現多架直升機逼退快艇，最終商船順利離開荷莫茲。

美伊協議再生變數？川普要修改草案 聚焦高濃縮鈾庫存處置

美國總統川普要求對與伊朗的協議草案進行修改，主要聚焦高濃縮鈾庫存處置。雙方雖曾達成初步共識，但美方的新條件或將延長談判進程。伊朗則強調解凍120億美元資產是進一步談判的前提。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。