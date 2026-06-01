美伊協議 川普提更強硬條件 針對核子原料等議題修改草案條款

美國媒體報導，美國總統川普上周與幕僚討論伊朗停火協議時，要求做出好幾項修正，針對核子原料等議題提出更強硬的條件，並已送回伊朗。美國國防部長赫塞斯5月31日表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。

綜合紐約時報與Axios的報導，川普5月29日在白宮的戰情室會議上，希望針對他認為很重要的議題，提出更強硬的條件，特別是針對伊朗核子原料的條款。

目前美伊的諒解備忘錄草案包含伊朗承諾不追求核武，此外無其他讓步，並將在之後60天協商伊朗的核子承諾、以及美國的鬆綁制裁，首要議題為伊朗處理現有濃縮鈾庫存、及限制進一步濃縮的方式，川普希望修改這部分，主要針對美國如何取得伊朗的濃縮鈾及取得時間。川普也想修改關於荷莫茲海峽重啟的條款措辭。

知情官員表示，川普要求調整的內容已送回伊朗，促使各方展開訊息往返，川普被告知可能要等三天左右時間才能收到伊朗的回覆。知情官員也透露，這些調整可能意在施壓伊朗接受現有框架，以加速談判進程，因為川普已對伊朗的回應速度之慢備感挫折。

根據這項框架，美國與以色列將結束對伊朗的軍事行動，交換條件是伊朗解除對荷莫茲海峽的封鎖。至於伊朗核計畫未來走向等最棘手問題，將留待後續談判再處理。

紐時另一篇報導指出，伊朗內部一個小型強硬派系，已動用盟友、國家媒體及官方與民間的聲明，希望讓談判破局。該派系包含若干國會議員，在最高國家安全委員會也有一席，掌控國營電視台，把這場談判描述為失敗，呼籲伊朗不要退讓。

親近伊朗政府的分析師指出，這個派系的論點在廣泛公眾與政府內部皆屬少數，但卻不容無視，因為他們在歷次政治與社會動盪中，都是目前政府的忠貞支持者。

赫塞斯31日則在新加坡表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。