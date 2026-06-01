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荷莫茲海峽航運回升 25％滯留船隻駛離

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

彭博報導，荷莫茲海峽船舶通行量近期出現回升跡象，船舶追蹤資料顯示，自衝突爆發以來滯留在荷莫茲海峽的非伊朗船隻中，至少已有百分之廿五成功駛離，航運業界對前景愈來愈樂觀；甚至有知情船東描述，一批船隻穿越海峽期間疑似遭伊朗快艇鎖定，隨後突然出現多架直升機逼退快艇，最終商船順利離開荷莫茲。

至少兩名船東透露，他們近期與美軍保持聯繫，取得安全通過荷莫茲海峽的建議。美國中央司令部則表示，美軍並未直接護航商船，但持續向區域內商業船舶提供相關資訊與航行建議。

一名知情人士則描述，一批船隻通過海峽期間曾遭疑似伊朗快艇接近，但附近突然出現多架直升機逼退快艇，使商船可繼續航程，最終順利駛離荷莫茲海峽。

多名航運市場人士表示，部分近期成功穿越海峽的船隻，來自自戰爭爆發以來從未通行荷莫茲海峽的航運公司。另有二名人士指出，目前已有船隻重新進入波斯灣，也有船隻持續駛離該區域。

市場人士也指出，部分近日通過海峽的船隻在航行期間關閉衛星轉發器，且至今尚未重新開啟。這意味傳統船舶追蹤系統可能無法完整掌握實際通行數量，市場看到的船舶流量可能低於真實情況。

彭博指出，若通行量增加的趨勢持續，將有更多航運公司願意承擔穿越海峽的風險，這將有助提升石油、天然氣及各類消費品的運輸流量。迄今為止，通行船隻仍以依雙邊政府安排營運的船舶，或少數願意承擔風險的航運業者為主。

不過，航運業界對全面恢復航運仍抱持審慎態度。

多名船東表示，希望美伊最終協議能為荷莫茲海峽貨物流動恢復鋪路，但在協議細節出爐前，不確定性依然存在，天然氣巨頭道達爾能源也表明，須看到持久和平跡象才會讓船隻重返波斯灣。

市場預期，一旦航道全面恢復通行，短期之內可能出現運輸需求激增的狂熱期，帶動已處高檔的油輪運價進一步上升。

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